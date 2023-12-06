الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

القاهرة الإخبارية: مصر تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري

معبر رفح، فيتو
معبر رفح، فيتو

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر، أن مصر تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري لإنهاء الكارثة الإنسانية الحالية في قطاع غزة وضرورة العودة للمسار السياسي لإنهاء هذه الحرب.


إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة


ولفتت المصادر إلى أن القاهرة تؤكد ضرورة فتح المجال أمام إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية خاصة مع توقف عدد المستشفيات عن العمل لا سيما في منطقة شمال القطاع
كما لفتت المصادر إلى خروج ١١٠٦٧ من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية من معبر رفح إضافة إلى ٥٢٩ مصابا و١٥٥٣ مصريا.
وأشارت قناة القاهرة الاخبارية إلى أن عدد رحلات الجسر الجوي حتى يوم أمس بلغ ٢٨٥ طائرة وعدد الشاحنات وصل ٢٣١٢، فضلا عن إدخال ٣٧ عربة إسعاف و١٧٨٨ طن وقود و٣٣٩١ طن أدوية و١٧٢٢٦ طن مواد غذائية.

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وكان سامح شكري وزير الخارجية قد قال: إن ما يحدث في غزة انتهاك للقانون الدولي والإنساني، مؤكدًا أن إسرائيل تستهدف جعل الحياة في غزة مستحيلة.


رفض التهجير القسري للفلسطينيين 


وأضاف خلال كلمته أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي: أن مصر أدانت التصعيد في غزة منذ بدء العدوان، وترفض التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

 

وقف إطلاق النار في غزة


ولفت إلى أن مصر تعمل على تفعيل قرار مجلس الأمن بشأن الهدن الإنسانية، وتكثف جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة.

 

حل الدولتين


وواصل: علينا التكاتف لتطبيق حل الدولتين ومعالجة القضية الفلسطينية.
 

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