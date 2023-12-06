كيان الاحتلال يزعم: يحيى السنوار حاول الخروج من قطاع غزة
زعم المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلون ليفي، اليوم الأربعاء، أن جيش الإحتلال الإسرائيلي تمكن من القضاء على نصف القيادات العليا لحركة المقاومة الفلسطينية حماس.
القضاء على نصف القيادات العليا لحركة حماس
وقال ليفي في مؤتمر صحفي اليوم، إن "جيش الإحتلال الإسرائيلي قضى على نصف القيادات العليا لحركة حماس ولن يكون هناك أي ملجأ لقادة حماس".
وادعى أن "الجيش الإسرائيلي يحكم حصاره على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في إطار مساعيه لتفكيك منظومة حماس".
وأكد أن بلاده "لن تترك حماس تحكم غزة والاستمرار بالضغط عليها وسيلة لإطلاق سراح الرهائن".
الخروج من قطاع غزة
و زعم ليفي أن "زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، يحاول الخروج من القطاع عبر محور فيلادلفيا، المتاخم للشريط الحدودي بين مصر والقطاع".
وكانت دولة الاحتلال، قالت في وقت سابق، أن "قائد حركة حماس يحيى السنوار على رأس أولويات أهدافنا وباقي قيادات حماس".
كتائب عز الدين القسام
يذكر أن يحيى السنوار، تم انتخابه في 2017، على رأس حركة حماس في قطاع غزة، وهو أحد مؤسسي "كتائب عز الدين القسام" وقسم "المجد" الذي يقدم كوحدة استخبارية تابعة لفرع "حماس" المسلح.
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