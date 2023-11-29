الخميس 30 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الصليب الأحمر يتسلم الأسرى الإسرائيليين لنقلهم إلى معبر رفح المصري

الأسرى الإسرائيليون،
الأسرى الإسرائيليون، فيتو

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أنه تم تسليم 10 أسرى  إسرائيليين و4 أجانب كانت تحتجزهم حماس إلى  الصليب الأحمر وفي طريقهم لمعبر رفح المصري.


الصليب  الأحمر يتسلم الأسرى الإسرائيليين من حماس 


وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في تقرير لها، أن أسيرتين روسيتين وصلتا إلى الجانب المصري من معبر رفح، بعد الإفراج عنهما من قبل حركة حماس.

ومن جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الصليب الأحمر الدولي تسلم أسيرتين تم الإفراج عنهما، مشيرا إلى أنهما في طريقهما إلى إسرائيل.

أكدت وسائل إعلام عبرية في تقرير لها اليوم الأربعاء، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه تم البدء في إجراءات الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل مع حركة حماس.

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تطورات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

وأكدت تقارير إعلامية، أنه من المتوقع أن يتم إطلاق سراح 12 شخصًا من الأسرى لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس، بما في ذلك 2 يحملان الجنسية الروسية.

وتصل الهدنة المتفق عليها بين حماس وإسرائيل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إلى نهايتها اليوم الأربعاء.

وأكدت تقارير إعلامية أن هناك جهودا دولية حثيثة من أجل تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل واستمرار صفقات تبادل الأسرى بين الجانبين.

وتقود مصر جهود الوساطة بين حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلية من أجل تمديد الهدنة وتبادل الأسرى، وهو ما أكدته الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والعديد من دول العالم التي أشادت بالدور المصري في التهدئة بقطاع غزة.


تمديد الهدنة بعد ضغوط دولية

وفي السياق ذاته، قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية  في مجلس الأمن ليندا توماس، إن إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة مع حماس من جديد.

ومن جانبها، أفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان): أن عائلات أسرى تم إبلاغهم، اليوم الأربعاء، بأسماء مقرر إطلاق سراحهم لاحقا اليوم، وهم المجموعة الأخيرة التي سيفرج عنها بموجب الهدنة ما لم ينجح المفاوضون في تمديدها بين الطرفين، ما يعيد الأمور لمربع صفر وتكرار مشاهد القتل الممنهج لسكان القطاع من النساء والأطفال والشيوخ.

ونشرت حركة حماس، قائمة بأسماء 15 امرأة و15 قاصرا سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية في المقابل. ولأول مرة منذ بدء الهدنة، شملت القائمة مواطنين فلسطينيين من إسرائيل، بالإضافة إلى سكان من الأراضي المحتلة.
 

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