الإثنين 04 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

وصول نحو 27 مصابا من غزة إلى معبر رفح لتلقي العلاج في مصر

معبر رفح البري، فيتو
معبر رفح البري، فيتو

أخبار غزة الآن، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن ما يقرب من 85 شاحنة وصلت الأراضي الفلسطينية من الأراضي المصرية تحمل مساعدات إنسانية جميعا يتم إنزال وإفراغ حمولاتها إلى الشاحنات الفلسطينية التي تتولى نقل المساعدات إلى قطاع غزة.

تجدد القصف الإسرائيلي على غزة

لافتة إلى أن ما يقرب من 27 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج في مصر، حيث تم توجيههم جميعا إلى المستشفيات الواقعة في نطاق محافظة شمال سيناء.

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وأشارت إلى أن "القصف يتجدد على قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تتكرر هنا في هذا المكان، ومن معبر رفح البري نسمع أصوات القصف المتوالي على جنوب قطاع غزة، وتحديدا في مدينة رفح الفلسطينية وبالقرب من مدينة دير البلح وخان يونس".

 

المساعدات الإنسانية لغزة

وتابعت: "كل هذه الأصوات نسمعها ونرصدها جيدا على مرأى ومسمع من منفذ رفح البري بالجانب المصري، وهناك أعداد من الشاحنات الأخرى ستضاف خلال الساعات القليلة الماضية إلى الـ85 شاحنة التي دخلت الأراضي الفلسطينية، وسيتجاوز هذا الرقم 100 شاحنة".

فيديو يوثق القصف الإسرائيلي العنيف على خان يونس جنوب قطاع غزة

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ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مساء اليوم الاثنين، مقطعا مصورا يرصد القصف العنيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة خان يونس الواقعة جنوب قطاع غزة.

 

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة


وكان وزير الدفاع في دولة الاحتلال، يوآف جالانت، أعلن فى وقت سابق، أن الجيش الإسرائيلي سيقاتل في قطاع غزة لعدة أشهر للقيام بعمليات تطهير والقضاء على حركة حماس، وذلك في تصريحات لشبكة «ABC» الأمريكية.

 

وكشفت تقارير عبرية، الإثنين، عن تلقي 2000 جندي في جيش الاحتلال علاجا نفسيا منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "تم تصنيف حوالي 2000 جندي ومجندة على أنهم مصابون جراء المعارك منذ 7 أكتوبر وأنهم يحتاجون لرعاية طبية، منهم 200 كانوا في الأسابيع الثلاثة الأولى من العملية البرية".

وأضافت أن "ما بين 75 إلى 80 % من هؤلاء الـ 2000 جندي ومجندة ممن تم تصنيفهم كمصابين في المعركة، قد تمكنوا من العودة إلى صفوف وحداتهم في الميدان ومواصلة مشاركتهم".

 

2000 جندي في جيش الاحتلال يتلقون العلاج النفسي

وبحسب الهيئة، "يتم تعريف المصاب في أرض المعركة على أنه جندي تعرض لحدث مثل إطلاق نار أو مواجهة أو إصابة أو كان شاهدا لإصابات خطيرة ومشاهد خطيرة لآخرين، مما أدى إلى تراجع في مستوى أدائه".


وتابعت: "يمكن أن يتجلى الضرر على المستوى الوظيفي في ردود الفعل لديه مثل الانزواء أو الصمت أو القلق أو التوتر أو الشعور العام الصعب الذي يلازم الجندي في مثل هذه الحالات".


وبيّنت الهيئة أنه "كجزء من إجراءات التعامل مع الأمر ومبدأ العلاج النفسي التي حددتها هيئة الأطباء في الجيش، يستحسن إعادة الجندي المصاب إلى النشاط والمشاركة في أسرع وقت".

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