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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 271 من جريدة الوقائع المصرية

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 271، الصادر في 4 ديسمبر 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، ومحافظة كفر الشيخ.
- قرار وزارة العدل رقم 52 لسنة 2023، بتخويل بعض العاملين بالإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة بمجمع البحوث الإسلامية صفة مأمور الضبط القضائي.
- وقرار وزارة الداخلية رقم 2311 لسنة 2023، برد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا.
- وقرار وزارة الداخلية رقم 2312 لسنة 2023، بالأذن لـ 21 شخصًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
-وقرار وزارة الداخلية رقم 2321 لسنة 2023، بإبعاد شخص من جنوب السودان من البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
-وقرار محافظة الدقهلية رقم 874 لسنة 2023، بتعديل المخططات التفصيلية لقرية طنبول الكبري مركز السنبلاوين.

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-وقرار محافظة كفر الشيخ رقم 2016 لسنة 2023، باعتماد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية دمرو التابعة للوحدة المحلية لقرية دمرو، مركز سيدي سالم. 

 

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