أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 271 من جريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 271، الصادر في 4 ديسمبر 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، ومحافظة كفر الشيخ.

- قرار وزارة العدل رقم 52 لسنة 2023، بتخويل بعض العاملين بالإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة بمجمع البحوث الإسلامية صفة مأمور الضبط القضائي.

- وقرار وزارة الداخلية رقم 2311 لسنة 2023، برد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا.

- وقرار وزارة الداخلية رقم 2312 لسنة 2023، بالأذن لـ 21 شخصًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

-وقرار وزارة الداخلية رقم 2321 لسنة 2023، بإبعاد شخص من جنوب السودان من البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

-وقرار محافظة الدقهلية رقم 874 لسنة 2023، بتعديل المخططات التفصيلية لقرية طنبول الكبري مركز السنبلاوين.

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-وقرار محافظة كفر الشيخ رقم 2016 لسنة 2023، باعتماد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية دمرو التابعة للوحدة المحلية لقرية دمرو، مركز سيدي سالم.