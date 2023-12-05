أهم القرارات الحكومية في العدد رقم 272 بجريدة الوقائع المصرية
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 272، الصادر في 5 ديسمبر 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة الإسكان، ومحافظة الدقهلية.
-قرار وزارة الداخلية رقم 2353 لسنة 2023، بشأن الأذن لـ 21 مواطنًا التجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
-وقرار وزارة الداخلية رقم 2354 لسنة 2023، بشأن الأذن لـ 21 مواطنًا التجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
-وقرار وزارة الداخلية رقم 2355 لسنة 2023، بشأن الأذن لـ 21 مواطنًا التجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
-وقرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 532 لسنة 2023ـ باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحى 3.5 فدان بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، لإقامة مشروع سكني بمقابل عيني وخدمات تجارية بعلاوة سعرية لخدمة قاطني المشروع.
-وقرار محافظة الدقهلية رقم 475 لسنة 2023، بشأن باعتماد تعديل تقسيم أبراج التعاونيات بحي غـرب المنصورة بأرض المجزر حوض الخروس رقم (57) المعتمد بقرار المحافظة.
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