الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية في العدد رقم 272 بجريدة الوقائع المصرية

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 272، الصادر في 5 ديسمبر 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة الإسكان، ومحافظة الدقهلية.
-قرار وزارة الداخلية رقم 2353 لسنة 2023، بشأن الأذن لـ 21 مواطنًا التجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
-وقرار وزارة الداخلية رقم 2354 لسنة 2023، بشأن الأذن لـ 21 مواطنًا التجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
-وقرار وزارة الداخلية رقم 2355 لسنة 2023، بشأن الأذن لـ 21 مواطنًا التجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
-وقرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 532 لسنة 2023ـ باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحى 3.5 فدان بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، لإقامة مشروع سكني بمقابل عيني وخدمات تجارية بعلاوة سعرية لخدمة قاطني المشروع.

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-وقرار محافظة الدقهلية رقم 475 لسنة 2023، بشأن باعتماد تعديل تقسيم أبراج التعاونيات بحي غـرب المنصورة بأرض المجزر حوض الخروس رقم (57) المعتمد بقرار المحافظة.

 

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