الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات لتوسعة شارع بحي المطرية

وزير التنمية المحلية،
وزير التنمية المحلية، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 273، الصادر في 6 ديسمبر 2023، قرار وزارة التنمية المحلية، رقم 568 لسنة 2023، بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات لتنفيذ مشروع توسعة وتطـوير شارع عمر المختار بحي المطرية محافظة القاهرة.


وجاء في المادة الأولى للقرار "تنزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قـرار  رئـيس مجلـس الوزراء رقم 3027 لسنة 2021، ورقم 1004 لسنة 2022 وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة."


وقرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم 3027 لـسنة 2021 المنـشور بالجريدة الرسمية بالعدد (٤٤) بتاريخ 7/11/2021، باعتبار مشروع توسعة وتطـوير شارع عمر المختار بحي المطرية محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة. 


وقرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم 1004 لـسنة 2022 المنـشور بالجريدة الرسمية بالعدد (١٦) بتاريخ 21/4/2022، باعتبـار مـشروع نزع ملكيـة العقارين رقمي (١٧/١٨) بشارع عمـر المختـار بحي المطريـة محافظـة القـاهرة من أعمال المنفعة العامة.

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