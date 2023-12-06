بعد أزمة الأقمار الصناعية، fbi يحقق في سرقة بيونج يانج لأسرار عسكرية مهمة

قال مسؤول في شرطة مدينة سول، إن الشرطة الكورية الجنوبية تحقق فيما إذا كانت مجموعة المتسللين الإلكترونيين من كوريا الشمالية، والمتهمة بسرقة بيانات من 14 جهة، حصلت على معلومات عن تكنولوجيا دفاعية من بينها ليزر مضاد للطائرات.

سرقة معلومات عن ليزر مضاد للطائرات

وقال جيونج جين هو، الذي يرأس فريقا في جهاز شرطة العاصمة سول يحقق في القضية، لرويترز إن التحقيق يجري بالتعاون مع مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي ويهدف إلى تحديد مدى أهمية البيانات التي حصلت عليها مجموعة المتسللين المعروفة باسم أندارييل.

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وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2019 أندارييل على أنها مجموعة قرصنة ممّولة من كوريا الشمالية ومتخصصة في تنفيذ عمليات تسلل إلكتروني خبيثة تستهدف الشركات الأجنبية والوكالات الحكومية وقطاع الدفاع.

أسرار عسكرية مهمة

وذكرت وسائل إعلام محلية هذا الأسبوع، أن ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات تضمنت أسرارًا عسكرية مهمة لكوريا الجنوبية.

وقال بيان سابق للشرطة، إن الجهات المستهدفة تضمنت شركات دفاعية ومعاهد أبحاث وشركات أدوية كورية جنوبية، وأضاف أن المتسللين سرقوا نحو 250 ملفًا أو 1.2 تيرابايت من المعلومات والبيانات.

وتُحمل كوريا الجنوبية متسللي كوريا الشمالية مسؤولية ارتكاب هجمات إلكترونية أسفرت عن سرقة ملايين الدولارات على الرغم من أن بيونج يانج نفت سابقًا تورطها في جرائم الإنترنت.

إعلان حرب

جدير بالذكر أنه مطلع الأسبوع الجاري أفادت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية بأن بيونج يانج ستعتبر أي تدخل في تشغيل أقمارها الصناعية بمثابة إعلان حرب.



وذكرت الوكالة أن "كوريا الشمالية ستعتبر التدخل في تشغيل أقمارها الصناعية إعلان حرب"، مؤكدة أن بيونج يانج "ستقضي على أقمار الاستطلاع الأمريكية ردا على أي تدخل أمريكي في الأنشطة الفضائية".



والأسبوع الماضي أعلنت كوريا الشمالية، أن قمرها الصناعي للتجسس العسكري قام بالتقاط صور للبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وحاملات طائرات تعمل بالطاقة النووية ترسو في قاعدة بحرية أمريكية.

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وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي تحظر على بيونج يانج امتلاك واستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، لكن تلك العقوبات لم تتمكن من إيقاف بيونج يانج التي أصبحت تمتلك تقنيات عسكرية متطورة في هذا المجال.

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