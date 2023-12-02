كوريا الشمالية: أي تدخل أمريكي في تشغيل أقمارنا الصناعية إعلان حرب، وهذا ما نفعله

أفادت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، اليوم السبت، بأن بيونج يانج ستعتبر أي تدخل في تشغيل أقمارها الصناعية بمثابة إعلان حرب.

وذكرت الوكالة أن "كوريا الشمالية ستعتبر التدخل في تشغيل أقمارها الصناعية إعلان حرب"، مؤكدة أن بيونج يانج "ستقضي على أقمار الاستطلاع الأمريكية ردا على أي تدخل أمريكي في الأنشطة الفضائية".



ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت كوريا الشمالية، أن قمرها الصناعي للتجسس العسكري قام بالتقاط صور للبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وحاملات طائرات تعمل بالطاقة النووية ترسو في قاعدة بحرية أمريكية.

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وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي تحظر على بيونج يانج امتلاك واستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، لكن تلك العقوبات لم تتمكن من إيقاف بيونج يانج التي أصبحت تمتلك تقنيات عسكرية متطورة في هذا المجال.