الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

يريدونها حربا لا تنتهي!

متى تتوقف الحرب، ومن بدير قطاع غزة هو ما يبحثه مستشار الأمن القومى الأمريكى في زيارته مع المسئولين الإسرائيليين.. فإن واشنطن لديها رغبة فى إنهاء الحرب بعد بضعة أسابيع، وأن تتولى سلطة فلسطينية مجددة إدارة القطاع مستقبلا.. 

أى سلطة مختلفة عن السلطة الفلسطينية الحالية التي تدير الضفة الغربية ويرأسها أبو مازن.. لكن إسرائيل لا توافق على ذلك.. فهى تريد الاستمرار في الحرب بضعة أشهر وليس أسابيع، وتريد أيضا إستمرار قواتها في القطاع لفترة لا تقل عن العام لضمان الأمن كما يقول نتنياهو.. 

Advertisements

 

وترفض تواجد قوات دولية تتولى ذلك، كما ترفض أن تدير القطاع السلطة الفلسطينية، سواء الحالية أو المجددة، لأنها ترتب وتخطط لإخلاء القطاع أو مساحة فيه من السكان وتحويله إلى منطقة عازلة 
ولذلك علينا ألا نتوقع في ظل هذا الوضع أن يكون هناك وقف للنار دائم في القطاع مادامت القوات الاسرائيلية لن تنسحب منه وستبقى فيه لعام على الأقل.. 

 

فإن وجود هذه القوات في القطاع أو بعضا منها سيحض على مقاومتها واستهدافها من قبل مقاتلي حماس والتنظيمات الأخرى المسلحة، وبالتالي سترد القوات الإسرائيلية بالقصف الجوي والمدفعي والصاروخي.. فأى وقف لإطلاق النار هذا؟!

 
الأمر الوحيد الذى يمكن أن يوفر وقفا مستقرا لاطلاق النار هو أن يضغط الأمريكان على الإسرائيليين لسحب قواتهم من القطاع بعد التوصل إليه، وأن يقترن به صفقة يتم التوصل إليها للإفراج عن  كل الأسرى الإسرائيليين لدى حماس والتنظيمات المسلحة الأخرى بما فيها الجثث أيضا.. 

قبل أعياد الميلاد

معادلة وقف الحرب!

 

أما ما يعلنه نتنياهو فهو لن يوفر وقفا لإطلاق النار وسيمد أمد الحرب ويضاعف من خسائرها البشرية والمادية ويمدد حالة التوتر الذي تعيشه المنطقة، وهذا يدركه الأمريكان ولذلك أرسلوا مستشار الأمن القومى إلى إسرائيل للتفاهم معها على موعد وقف إطلاق النار وما سيتلوه.

انهاء الحرب القوات الاسرائيلية نتنياهو مقاتلي حماس التنظيمات المسلحة السلطة الفلسطينية الضفة الغربية اطلاق النار إسرائيل الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

أمريكا تتظاهر بمراعاة مشاعرنا!

أمريكا ترجو إسرائيل ولا تأمرها!

اقتلوهم برفق!

تمديد لوقف الحرب

هدنةَ ثالثة!

الأكثر قراءة

لحظة اشتعال النار فجأة في رجل يصلي بأحد المساجد تثير الرعب (فيديو)

قرار عاجل لمجلس الوزراء بشأن مشروع سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل

أول تحرك من بيروت بعد قصف الاحتلال للجيش اللبناني وسقوط شهداء ومصابين

جيش الاحتلال يعترف بقدرة حزب الله على اجتياح إسرائيل في 15 دقيقة فقط

عقوبة التخلف عن التصويت في انتخابات الرئاسة طبقا للقانون

الطيران المدني: جار التحقيق لكشف ملابسات حريق بالقرب من مطار القاهرة

آخر تحديث لإيرادات فيلم بلوموندو لـ حسن الرداد بمصر

حقيقة خروج آل ساويرس من مصر ونقل أعمالهم إلى الإمارات

Advertisements

منوعات

المزيد

احذر من ضيق التنفس، "بيرولا" تثير ذعر العالم

حكومة باريس تحذر الفرنسيين من قتل أنفسهم بدلا من "البق"

سر تصرفات المضيفات في الطائرة

احتفالات عيد الميلاد، فرصة العائلة المالكة لإنهاء الخلافات ولم الشمل

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 6-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الاتهامات الموجهة في قضية فساد وزارة التموين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدى صحة حديث: "إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم"؟.. الإفتاء توضح معناه

أذكار الصباح، فضل المواظبة عليها من القرآن والسنة

هل الخشوع في الصلاة فرض أم سنة؟ اعرف الإجابة

المزيد
الجريدة الرسمية