الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

أول تحرك من بيروت بعد قصف الاحتلال للجيش اللبناني وسقوط شهداء ومصابين

إسرائيل تقصف الجيش
إسرائيل تقصف الجيش اللبناني، فيتو

قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، اليوم الأربعاء: "سنقدم شكوى لمجلس الأمن بعد استهداف إسرائيل الجيش اللبناني وسقوط شهيد وجرحى في صفوفه".

إسرائيل تستهدف مركزا للجيش اللبناني

وجاء في بيان وزارة الخارجية اللبنانية عبر منصة “إكس”: “ قامت إسرائيل بالأمس باستهداف مركز للجيش اللبناني في منطقة العديسة مما إدى إلى استشهاد عسكري وإصابة ثلاثة آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى للمعالجة”.

وأضافت: "يؤمن لبنان إيمانًا عميقًا بأهمية الالتزام بالقانون الدولي واحترام القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، فيما تمعن إسرائيل بانتهاك سيادة لبنان والاعتداء عليها برًا وبحر وجوًا ممتنعةً عن تنفيذ القرارات الدولية لا سيما القرار 425".

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مجلس الأمن الدولي

وقالت: “أما بالنسبة للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006 فإن إسرائيل هي التي لم تلتزم بتنفيذ مضمونه كاملًا. ففي حين أن غاية القرار النهائية تتمثل بوقفِ دائمِ لإطلاق النار، والذي تتعمد إسرائيل تقويضه، إذ أنها ما انفكت إسرائيل تخرق بنوده بالاعتداء شبه اليومي على سيادة لبنان برا وبحرًا وجوًا، وتكرّس احتلالها عبر قضمها لأراضٍ لبنانية”.

غارات إسرائيلية

وأعربت الخارجية اللبنانية:"أدّت الغارات الإسرائيلية الى سقوط ضحايا وإصابة عدد كبير من المدنيين، والصحافيين، والمسعفين، والأطفال إلى تهجير ما يزيد عن الثلاثين ألف مواطن لبناني من منازلهم، كذلك تسبب استخدام الجيش الإسرائيلي لقذائف الفوسفور".

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