الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

بداية حرب بين إسرائيل وحزب الله، جيش الاحتلال يشن قصفا عنيفا على مواقع في لبنان

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أحداث فلسطين وإسرائيل،  كشفت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء،  أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفا عنيفا على مواقع عدة في جنوب لبنان.

قصف إسرائيلي عنيف على جنوب لبنان 

ويأتي ذلك في ظل استمرار الاشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني على الحدود الشمالية لدولة الاحتلال.

ومنذ بدء الهجوم البري على غزة، استهدف حزب الله اللبناني عدة مواقع تابعة لجيش الاحتلال في منطقة الجليل ومزارع شبعا ومستوطنات في شمال تل أبيب بالصواريخ المضادة للدروع. 

وأسفرت الهجمات التي نفذها حزب الله اللبناني عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال،  وتهجير المستوطنين الإسرائيليين من شمال دولة الاحتلال. 

وفي وقت سابق شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية كثيفة على بلدات في جنوب لبنان، بعد قصف صاروخي شنه حزب الله على مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية.

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إطلاق عشرات الصواريخ من حزب الله باتجاه دولة الاحتلال الإسرائيلية 
 وأكدت  تقارير إعلامية عبرية الاثنين الماضي، إن حزب الله أطلق ٢٠ صاروخا على مواقع تابعة لجيش الاحتلال في منطقة الجليل.

وفي السياق ذاته أعلن حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه الأحد الماضي، عن استهداف مواقع زبدين والرادار ورويسات العلم بمزارع شبعا بالصواريخ المضادة للدروع محققا إصابات مباشرة.

حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين ويسقطهم بين قتيل وجريح

وقال  حزب الله في البيان الصادر عنه  إنه استهدف بالصواريخ آلية عسكرية إسرائيلية في قاعدة بيت هليل وأوقع طاقمها بين قتيل وجريح.
وفي وقت سابق اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلين من حزب الله اللبناني في مزارع شبعا، وذلك بعد تجدد القتال في قطاع غزة.
وأطلق حزب الله اللبناني اليوم صاروخين مضادين للدروع من جنوب لبنان تجاه منطقة  الجليل شمالي دولة الاحتلال  الإسرائيلية.

ويوم السبت الماضي، أعلن حزب الله اللبناني، عن استهداف مقر قيادة الفرقة 91 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة برانيت وموقع الراهب، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

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حزب الله يطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل، والاحتلال يرد بقصف جوي

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الصحف العالمية عن حرب غزة: المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر فادحة.. خطتان أمام الكيان الإسرائيلي للتعامل مع حزب الله.. وخلاف جوهري بين أمريكا وإسرائيل

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