الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

هيئة بريطانية تحذر السفن في البحر الأحمر من طائرة مسيرة مشبوهة

البحر الأحمر، فيتو
البحر الأحمر، فيتو

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، أن طائرة مسيرة مشتبه بها، تم إطلاقها فوق البحر الأحمر غرب ميناء الحديدة اليمني، مطالبة السفن العابرة في المنطقة بتوخي الحذر.

حادث متعلق بطائرة مسيرة

وأفادت الهيئة بأنها تلقت تقارير عن وقوع حادث متعلق بالطائرة المسيرة المشبوهة ولكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية،  أفادت منذ قليل، بحدوث انفجارين فوق البحر الأحمر قرب ميناء إيلات".

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، في نبأ عاجل لها، "باعتراض صواريخ أو مسيرات أطلقت من اليمن"، فيما أشار سلاح الجو الإسرائيلي، إلى "اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق باتجاه الأراضي الإسرائيلية فوق منطقة البحر الأحمر".

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القوات البحرية التابعة لجماعة أنصار الله

ويأتي ذلك بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء الأحد الماضي، تنفيذ القوات البحرية التابعة للجماعة عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب وهما سفينة "يونِتي إكسبلورر" وسفينة " نمبر ناين".
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، يحيى سريع، إنه "تم استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري، والسفينة الثانية بطائرة مسيرةٍ بحرية"، مؤكدًا أن "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض السفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية".

وأضاف سريع أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاع غزة"، بحسب قوله.

استئناف هجمات بالصواريخ

وهددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الخميس الماضي، باستئناف هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، وتوسيعها، في حال استأنفت إسرائيل تنفيذ عمليتها العسكرية في قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة المؤقتة.

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إسقاط طائرة مسيرة طائرة مسيرة البحر الأحمر

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