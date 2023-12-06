الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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محافظات

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و664 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

مواني البحر الأحمر،فيتو
مواني البحر الأحمر،فيتو

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر عن تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و664 شاحنة  بموانئ البحر الأحمر 
 

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و664 شاحنة  بموانئ البحر الأحمر 

 

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 664 شاحنة و95 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 396 شاحنة و93 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، 268 شاحنة و2 سيارة. 

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى AM ocean silver، امل وبوسيدون اكسبريس 

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كما شهد ميناء نويبع  تداول 2000 طن و157 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله وآور.


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1400 راكب بموانيها.

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