الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

تضم 40 دولة، مساع أمريكية لإنشاء قوة دولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر

البحر الأحمر، فيتو
البحر الأحمر، فيتو

غزة الآن، كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن أمريكا تسعى لإنشاء قوة دولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر، حسبما أفادت “سكاي نيوز”.

وأوضح المسؤول في "البنتاجون" أن "واشنطن تسعى لانخراط 40 دولة في القوة الدولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر".

وأضاف: "القوة الدولية المزمع تشكيلها لحماية الملاحة في البحر الأحمر ستشمل مساحة 3 ملايين ميل من المياه الدولية".

وأبرز: "هذه القوة الدولية ستضم دولًا أعضاء في سنتكوم (القيادة المركزية الأمريكية)".

Advertisements

 

قوة عسكرية مشتركة

ويأتي حديث المسؤول، في الوقت الذي ذكر فيه المتحدث باسم "البنتاجون"، الجنرال بات رايدر: "نعمل مع شركائنا لإنشاء قوة عسكرية مشتركة لحماية الملاحة التجارية في البحر الأحمر والخليج".

 

الحرب بين إسرائيل وحركة حماس

كما ذكر مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، للصحفيين، أن المحادثات مستمرة بشأن تشكيل قوة عمل بحرية "من نوع ما" لضمان المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر.

وتحمل الولايات المتحدة جماعة الحوثي في اليمن مسؤولية شن سلسلة من الهجمات في مياه البحر الأحمر، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر.

وفي أحدث التطورات، تعرضت ثلاث سفن تجارية لهجوم في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر، الأحد. 

واعترف الحوثيون بشن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على، ما قالوا، إنهما سفينتان إسرائيليتان في المنطقة.

ويشعر مسؤولو الأمن القومي الأمريكي بالقلق من خطر حدوث تصعيد مفاجئ ودام في المنطقة مع احتدام الصراع بين إسرائيل وحماس، في ضوء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر والهجمات المنفصلة، التي تشنها فصائل مسلحة مدعومة من إيران، على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

 

الهجوم على السفن فى البحر الأحمر

وأتهم البيت الأبيض إيران بأنها تقف خلف الهجمات المتكررة على السفن في البحر الأحمر، موضحة: "الهجوم على السفن فى البحر الأحمر، مدعومة من إيران، فيما يشكل استهداف ثلاث سفن مطلع هذا الأسبوع، "تهديدًا للسلام والاستقرار الدوليين".

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان، خلال مؤتمر صحفي إن "واشنطن لديها ما يدعو للاعتقاد، بأن هذه الهجمات كانت مدعومة بالكامل من إيران، رغم أن الحوثيين هم من نفذوها في اليمن".

 

مزاعم أمريكية

من جانبه نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في وقت سابق، تورط إيران في الهجمات التي استهدفت سفنًا في البحر الأحمر. مؤكدًا أنه "لا أساس للمزاعم الأمريكية التي تهدف من هذه التهم إلى صرف أنظار العالم عن الجرائم الإسرائيلية في غزة".

وزيرة البيئة: 2 مليون طائر يهاجرون مرتين كل عام فى مسار هجرة البحر الأحمر

تداول 17 الف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزارة الدفاع الامريكية الملاحة في البحر الأحمر أمريكا مياه البحر الاحمر العراق سوريا الحوثيون إيران

مواد متعلقة

ميدو: حل أزمة القيد في الزمالك قريبا وهذا ما حدث بصفقة عمر كمال بين الأهلي والزمالك

تداول 17 الف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

اتساع دائرة الحرب الإقليمية يلوح بالأفق.. البحر الأحمر يتحول إلى ساحات للمواجهة.. والعدوان على غزة يشعل الأوضاع بالمنطقة

انطلاق أول العروض المشاركة في مسابقة مهرجان البحر الأحمر السينمائي

الأكثر قراءة

ميدو يحذر من كارثة حال عودة فتوح إلى الزمالك ويكشف موقف فيتوريا النهائي لضم اللاعب للفراعنة

فرحة منقوصة، خبير يكشف توقعاته لأسعار الذهب في العام الجديد

إعلام عبري يكشف الموعد الذي حددته أمريكا لإسرائيل لإنهاء الحرب على غزة (فيديو)

قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس والمقاومة تستقبلها بـ"العبوات الناسفة" (فيديو)

فيديو وصور للحظة بدء الجيش الإسرائيلي ملء أنفاق غزة بالمياه

أسباب متلازمة جوسكا وطرق علاجها

رجال الرئيس المحتمل.. يتواصلون مع الجماهير ويستعدون للملفات الصعبة.. حازم عمر: أبو هميلة “مهندس العمليات”.. والشقنقيرى “حلقة الوصل”

للذكور والإناث، موعد سحب ملفات وظيفة مندوب مساعد بالنيابة الإدارية خريجي عين شمس

Advertisements

منوعات

المزيد

رغم استهداف بائعيها، قفزة في مبيعات الكوفية الفلسطينية في أمريكا (صور)

المصرية للاتصالات عن انقطاع الإنترنت: عطل مفاجئ وارد حدوثه (فيديو)

محمد صلاح يحقق رقمًا استثنائيا في الدوريات الخمسة الكبري

حراس نتنياهو يفتشون رئيس الأركان بحثا عن جهاز تسجيل قبل دخوله اجتماع الحرب

المزيد

خدمات

المزيد

المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه لعمارة بالمدن الجديدة

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 5-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

المزيد

انفوجراف

مجازر غير مسبوقة.. 60 يوما من العدوان الإسرائيلي على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 6 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 6 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية