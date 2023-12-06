تضم 40 دولة، مساع أمريكية لإنشاء قوة دولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر

غزة الآن، كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن أمريكا تسعى لإنشاء قوة دولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر، حسبما أفادت “سكاي نيوز”.

وأوضح المسؤول في "البنتاجون" أن "واشنطن تسعى لانخراط 40 دولة في القوة الدولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر".

وأضاف: "القوة الدولية المزمع تشكيلها لحماية الملاحة في البحر الأحمر ستشمل مساحة 3 ملايين ميل من المياه الدولية".

وأبرز: "هذه القوة الدولية ستضم دولًا أعضاء في سنتكوم (القيادة المركزية الأمريكية)".

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قوة عسكرية مشتركة

ويأتي حديث المسؤول، في الوقت الذي ذكر فيه المتحدث باسم "البنتاجون"، الجنرال بات رايدر: "نعمل مع شركائنا لإنشاء قوة عسكرية مشتركة لحماية الملاحة التجارية في البحر الأحمر والخليج".

الحرب بين إسرائيل وحركة حماس

كما ذكر مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، للصحفيين، أن المحادثات مستمرة بشأن تشكيل قوة عمل بحرية "من نوع ما" لضمان المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر.

وتحمل الولايات المتحدة جماعة الحوثي في اليمن مسؤولية شن سلسلة من الهجمات في مياه البحر الأحمر، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر.

وفي أحدث التطورات، تعرضت ثلاث سفن تجارية لهجوم في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر، الأحد.

واعترف الحوثيون بشن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على، ما قالوا، إنهما سفينتان إسرائيليتان في المنطقة.

ويشعر مسؤولو الأمن القومي الأمريكي بالقلق من خطر حدوث تصعيد مفاجئ ودام في المنطقة مع احتدام الصراع بين إسرائيل وحماس، في ضوء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر والهجمات المنفصلة، التي تشنها فصائل مسلحة مدعومة من إيران، على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

الهجوم على السفن فى البحر الأحمر

وأتهم البيت الأبيض إيران بأنها تقف خلف الهجمات المتكررة على السفن في البحر الأحمر، موضحة: "الهجوم على السفن فى البحر الأحمر، مدعومة من إيران، فيما يشكل استهداف ثلاث سفن مطلع هذا الأسبوع، "تهديدًا للسلام والاستقرار الدوليين".

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان، خلال مؤتمر صحفي إن "واشنطن لديها ما يدعو للاعتقاد، بأن هذه الهجمات كانت مدعومة بالكامل من إيران، رغم أن الحوثيين هم من نفذوها في اليمن".

مزاعم أمريكية

من جانبه نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في وقت سابق، تورط إيران في الهجمات التي استهدفت سفنًا في البحر الأحمر. مؤكدًا أنه "لا أساس للمزاعم الأمريكية التي تهدف من هذه التهم إلى صرف أنظار العالم عن الجرائم الإسرائيلية في غزة".