الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رياضة

عبد الله السعيد ينضم لبعثة بيراميدز في بريتوريا

عبدالله السعيد،فيتو
عبدالله السعيد،فيتو

دوري أبطال أفريقيا، انضم عبد الله السعيد قائد فريق نادي بيراميدز، لبعثة الفريق المتواجدة في بريتوريا بجنوب أفريقيا قبل أيام من مواجهة صن داونز في إطار مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز في الثالثة من عصر الأحد المقبل على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعافى السعيد من نزلة البرد الشديدة التي ألمت به مؤخرا مع ارتفاع شديد في درجة الحرارة أجبرته على الغياب عن مباراة بيراميدز أمام نواذيبو الموريتاني في الجولة الثانية، ثم الغياب عن أول تدريبين للفريق في بريتوريا.

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ووصل السعيد قادما من القاهرة صباح اليوم وانضم لمعسكر بيراميدز في جنوب أفريقيا على أن يشارك في مران الفريق اليوم استعدادا للقاء صن داونز الهام.

موعد مباراة صن داونز وبيراميدز 

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي صن داونز في الثالثة من عصر الأحد المقبل على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في الجولة الثالثة لدور المجموعات بالبطولة القارية.

وأقيم المران على ملعب تدريب جامعة توكس في بريتوريا، بمشاركة جميع اللاعبين وستمر لأكثر من ساعة ونصف، واشتمل على مجموعة من الوحدات البدنية والخططية، وتجربة طريقة اللعب الذي سيخوض بها المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو لقاء صن داونز.

ووصلت بعثة بيراميدز إلى بريتوريا اول أمس قادمة مباشرة من نواكشوط، استعدادا لخوض مباراة صن داونز.

والتحق بالبعثة امس الاثنين في جنوب أفريقيا لاعب الوسط المغربي وليد الكرتي والذي قدم من القاهرة بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المباريات الأخيرة وأصبح اللاعب جاهزا تماما للتواجد في مواجهة صن داونز.

بيراميدز يخسر من نواذيبو 

وخسر فريق بيراميدز أمام نظيره نواذيبو بهدفين نظيفين، خلال لقائهما على إستاد شيخا بيديا بالعاصمة نواكشوط في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

 

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الثانية

 

واشتعلت المنافسة في مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء الجولة الثانية

وتساوي الـ 4 فرق وهم صن داونز وبيراميدز ومازيمبي ونواذيبو ولكل منهما ثلاث نقاط بعد الجولة الثانية.

1- صن داونز 3 نقاط…سجل 3 أهداف واستقبلت شباكه هدف

2- مازيمبي  3 نقاط…..سجل هدفا واستقبل مثله

3- نواذيبو  3 نقاط…سجل هدفين واستقبل 3 أهداف

4- بيراميدز 3 نقاط….سجل هدفا واستقبل هدفين

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