دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يتأخر بهدف أمام نواذيبو بالشوط الأول

دوري أبطال إفريقيا، تأخر فريق بيراميدز أمام نواذيبو بهدف بالشوط الأول خلال لقائهما على إستاد شيخا بيديا في العاصمة نواكشوط في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

أحداث الشوط الأول لمباراة نواذيبو وبيراميدز

أحرز سيدي بونا عمار الهدف الأول لنواذيبو في الدقيقية 4 من خطأ فادح بعد كرة طولية ولمسة من سيدي بونا عمار داخل منطقة الجزاء ويفشل الشناوي في التصدي وتمر وتهز الشباك.

وأتيحت فرصة خطيرة لنواذيبو بعد كرة طولية واستلام من بيسام داخل منطقة الجزاء لحظة خروج الشناوي ويسدد الكرة لوب وتمر أعلى المرمى.

وتمريرات بين لاعبي بيراميدز وسط الملعب ومحاولة توغل من ماييلي داخل منطقة الجزاء والدفاع يتصدى بقوة وتخرج رمية تماس.

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وجاءت فرصة لبيراميدز بعد تسديدة قوية من تراوري خارج منطقة الجزاء وتمر أعلى المرمى.

وفرصة لبيراميدز بعد كرة عرضية من ضربة حرة خارج منطقة الجزاء ويقابلها ماييلي برأسية قوية داخل المنطقة وتمر أعلى المرمى ثم فرصة هدف ايضا بعد تمريرة عرضية ويقابلها لاكاي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وإنقاذ من حارس نواذيبو.

وجاءت فرصة خطيرة لنواذيبو بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء وإنقاذ من الدفاع وترتد ومتابعة وعرضية ويتصدى لها الدفاع.

ومحاولة لبيراميدز لإدراك التعادل بعد تمريرة خطيرة من لاكاي كاد يقابلها ماييلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء قبل ان يتصدى لها حارس نواذيبو

تشكيل بيراميدز أمام نواذيبو



وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - كريم حافظ - مهند لاشين - رمضان صبحي

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - محمود مرعي - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - مصطفى فتحي - دودو الجباس

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ونواذيبو

وتذاع مباراة بيراميدز ونواذيبو عبر قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة.



حكام مباراة نواذيبو وبيراميدز

ويدير المباراة طاقم حكام من إثيوبيا بقيادة الحكم باملاك تسيما، ويعاونه تيجيل بليتشو المساعد الأول، وفاسيكا يوليشيت المساعد الثاني، وميتوكو تيودروس الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، يايا بالدي من السنغال، ويراقب أداء طاقم الحكام سيرجي صامويل من بوركينا فاسو، والمنسق العام عبد الله العتماني من المغرب، والمنسق الأمني إيفانز أوتشارو من كينيا.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة نواذيبو وبيراميدز

ويرتدي الفريق الموريتاني اللون البرتقالي الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأزرق في الأسود.

ويظهر نادي بيراميدز بالطاقم الثاني باللون الجراي في الأبيض، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.

بيراميدز بدأ مشواره في مرحلة المجموعات بالفوز على مازيمبي الكونغولي بنتيجة (1-0)، في المقابل خسر نواذيبو من منافسه صنداونز الجنوب أفريقي بنتيجة (3-0)

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

ويتصدر فريق صن داونز قمة المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 نقاط ثم بيراميدز ب3 نقاط.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي

1- صن داونز 6 نقاط

2- بيراميدز 3 نقاط

3- مازيمبي بلا نقاط

4- نواذيبو بلا نقاط

بيراميدز ومازيمبي

وحقق فريق بيراميدز فوزا هاما على مازيمبي الكونغولي بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وأقيم اللقاء على ستاد الدفاع الجوي.

وخطف فاخري لاكاي هدف بيراميدز الوحيد في الدقيقة 54.