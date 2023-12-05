الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رياضة

تعرف على موعد انضمام عبد الله السعيد لبعثة بيراميدز في جنوب إفريقيا

عبد الله السعيد 'فيتو
عبد الله السعيد 'فيتو

دوري أبطال إفريقيا، ينضم القائد عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز لصفوف البعثة في بريتوريا صباح غد الأربعاء، بعد تعافيه من نزلة البرد الحادة التي ألمت به مؤخرا وأبعدته عن مباراة نواذيبو الموريتاني في الجولة الثانية، على أن يشارك في التدريب الذي سيقام في الرابعة عصرا.

 

وتخلف عبد الله السعيد عن بعثة فريق بيراميدز المسافرة إلي موريتانيا وجنوب إفريقيا قبل مواجهة نواذيبو. 

 

خاض فريق نادي بيراميدز ثاني تدريباته في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا استعدادا لخوض مباراة صن داونز في إطار لقاءات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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موعد مباراة صن داونز وبيراميدز 

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي صن داونز في الثالثة من عصر الأحد المقبل على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في الجولة الثالثة لدور المجموعات بالبطولة القارية.

وأقيم المران على ملعب تدريب جامعة توكس في بريتوريا، بمشاركة جميع اللاعبين وستمر لأكثر من ساعة ونصف، واشتمل على مجموعة من الوحدات البدنية والخططية، وتجربة طريقة اللعب الذي سيخوض بها المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو لقاء صن داونز.

 

ووصلت بعثة بيراميدز إلى بريتوريا اول أمس قادمة مباشرة من نواكشوط، استعدادا لخوض مباراة صن داونز.

والتحق بالبعثة امس الاثنين في جنوب أفريقيا لاعب الوسط المغربي وليد الكرتي والذي قدم من القاهرة بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المباريات الأخيرة وأصبح اللاعب جاهزا تماما للتواجد في مواجهة صن داونز.

 

بيراميدز يخسر من نواذيبو 

وخسر فريق بيراميدز أمام نظيره نواذيبو بهدفين نظيفين، خلال لقائهما على إستاد شيخا بيديا بالعاصمة نواكشوط في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

 

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الثانية

 

واشتعلت المنافسة في مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء الجولة الثانية

وتساوي الـ 4 فرق وهم صن داونز وبيراميدز ومازيمبي ونواذيبو ولكل منهما ثلاث نقاط بعد الجولة الثانية.

1- صن داونز 3 نقاط…سجل 3 أهداف واستقبلت شباكه هدف

2- مازيمبي  3 نقاط…..سجل هدفا واستقبل مثله

3- نواذيبو  3 نقاط…سجل هدفين واستقبل 3 أهداف

4- بيراميدز 3 نقاط….سجل هدفا واستقبل هدفين

 

جدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا 

 


 

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