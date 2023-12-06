ضوابط الدعاية الانتخابية والمحظورات بقانون الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية، مع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية 2024، حددت الهيئة الوطنية مجموعة من ضوابط الدعاية لانتخابات الرئاسة 2024، والتي من المقرر أن تجرى بين أربعة مرشحين، بشكل نهائي، ليختار من بينهم كل مواطن من يراه قادرًا على تحمل المسئولية، في قيادة البلاد خلال الفترة الرئاسية المحددة.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورمزه النجمة، والدكتور فريد زهران، ورمزه الشمس، والدكتور عبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة ورمزه النخلة، والدكتور حازم عمر، ورمزه السلم.

ضوابط دعاية انتخابات الرئاسة

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، ضوابط ومحظورات الدعاية في الانتخابات الرئاسية، حيث جاءت كالتالي:

أولا: عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية، أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.عدم تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية.

ثانيا: عدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

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ثالثا: عدم استخدام المباني والمنشآت، ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة، أو لشركات القطاع العام، أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال.

عدم استخدام المصالح الحكومية، والمرافق العامة ودور العبادة

رابعا: عدم استخدام المصالح الحكومية، والمرافق العامة ودور العبادة، والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية.

خامسا: عدم إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية.

حظر الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية

سادسا: عدم الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، كما يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأية صورة من الصور، بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات.

كما تنص المادة (24) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يحظر تلقى أي مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعي أجنبي.

وتنص المادة (25) من قانون انتخابات الرئاسة على أن المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق.

ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها جميع المسائل المالية؛ وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل.

كما تنص المادة (٢٦) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024

ومن المقرر أن يحين موعد انتخابات رئاسة الجمهورية، للمقيمين داخل مصر اعتبارًا من يوم 10 ديسمبر 2023، وتستمر لمدة 3 أيام، وتنتهي يوم 12 ديسمبر 2023 من نفس الشهر.