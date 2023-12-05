وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الي العاصمة القطرية الدوحة، وكان في استقباله عمرو الشربيني سفير مصر بالدوحة، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الرياضي.

وعقب وصوله التقى وزير الشباب والرياضة مع محمد يوسف المانع النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية، رئيس الاتحاد القطري والعربي والآسيوي لرفع الأثقال، محمد عبد المقصود، رئيس الاتحاد المصري رفع الأثقال.

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وزير الشباب والرياضة يلتقى بعثة منتخب رفع الأثقال خلال زيارته إلى قطر، فيتو

كما التقي ببعثة منتخب مصر لرفع الأثقال المشاركة في بطولة الجائزة الكبرى، المقرر إقامتها بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من (٢-١٤)ديسمبر الجاري، وهي إحدى بطولات التصنيف العالمي المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وزير الشباب والرياضة يلتقى ببعثة منتخب رفع الأثقال خلال زيارته إلى قطر، فيتو

جاءت قائمة المنتخب المصري لرفع الأثقال كالتالي:- “كريم أبو كحلة وزن -89 كجم، ياسر أسامة وزن -102 كجم، محمود حسني وزن -102 كجم، نعمة سعيد وزن -71 كجم، سارة سمير وزن -81 كجم”.

وزير الشباب والرياضة يلتقى بعثة منتخب رفع الأثقال خلال زيارته إلى قطر، فيتو

ومن المقرر أن يعقد الدكتور أشرف صبحي، خلال زيارته لقطر، عددًا من الاجتماعات مع مسؤولين من الجانب القطري، لبحث سبل دعم وتطوير التعاون بين البلدين

من ناحية أخرى، وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على دعم الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وذلك نظير مشاركته في بطولة العالم للناشئين بسلوفينيا، في إطار دعم الوزارة لسفر البعثات الرياضية الخارجية، في المنافسات العالمية والقارية.

أكد وزير الشباب والرياضة، حرصه الدائم على متابعته المستمرة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لجميع الأبطال الرياضيين في مختلف البطولات العالمية والقارية، تنسيقًا مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية.

كما وافق وزير الشباب والرياضة علي صرف دعم إضافي لنادي بورسعيد الرياضي، للصرف علي النشاط الرياضي، في إطار دعم النشاط الرياضي بالأندية الرياضية والجماهيرية، وتذليل كافة العقبات أمام الهيئات الرياضية.



الشباب والرياضة تطلق مرحلة البراعم من مشروع موهوبي كرة السلة

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، انطلاق وتشغيل مرحلة البراعم من مشروع موهوبي كرة السلة، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ببدء وتنفيذ اختبارات الانتقاء للمشروع، واختيار (12) مركز لتمثيل المشروع القومي، طبقًا للرؤية الفنية والخريطة البينية على مستوى محافظات الجمهورية.

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور على الدعم الكبير وغير المسبوق من القيادة السياسية للأبطال الموهوبين فى مختلف الألعاب، مشيرًا أن عمليات الانتقاء للاعبين سوف تخضع للاختبارات العلمية، مع توقعات بتحقيق المشروع لنجاحات كبيرة فى وقت ليس بكبير، وإعداد اللاعبين المتميزين للمنافسات والبطولات لحصد بطولات الجمهورية والصعود إلى التأهل إلى المنتخبات القومية لتمثيل مصر بالمحافل الدولية وكذلك تسويق اللاعبين المتميزين.

وخلال اجتماع تنسيقي من مسئولي الوزارة، بحضور مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة، تم الاستقرار على مناقشة الأمور الفنية الخاصة بالمراحل العمرية للمراكز واتخاذ القرار بشأن مرحلة الناشئين لمواليد 2007/2008/2009 ومرحلة البراعم لمواليد 2011/2012، وكذلك وضع آليات موسم 2023/2024.

ومن المنتظر أن تكون مدة مشروع موهوبي كرة السلة (مرحلة البراعم) خمس سنوات تدريبية مُقسمة إلي، مرحلة الناشئين لمدة موسمين تدريب تنتهي 2024 (دوري البراعم)، مرحلة الواعدين لمدة موسمين (مرحلة 14 سنة)، ومرحلة تحت 16 سنة (مرحلة التسويق) وبيع اللاعبين موسم رياضي.

ويتكون قوام مراكز التدريب المُوزعة علي محافظات (البحر الأحمر، أسيوط، الغربية، الشرقية، القليوبية، الإسكندرية، القاهرة، كفر الشيخ، البحيرة، بورسعيد، وشمال سيناء)، مراكز البنين (120) لاعب بـ(7) محافظات، ومراكز البنات (60) لاعبة في (4) محافظات، بإجمالي (180) لاعب ولاعبة في (11) محافظة.



وزير الرياضة يستعرض الملف المصري مع الاتحاد الأفريقي

من ناحية أخرى، كد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن البنية الرياضية المصرية جاهزة لاستضافة مختلف البطولات والمنافسات الرياضية القارية والعالمية بفضل دعم القيادة السياسية المصرية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفى مقدمتها مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

وأشار الوزير إلى استمرار التنسيق والتواصل مع الاتحاد الأفريقي AU للحصول على الموافقة النهائية من الاتحاد لاستضافة مصر لمنافسات دورة الألعاب الأفريقية 2027 بالتنسيق مع كل من اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية "الأوكسا"، واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية "أنوكا".