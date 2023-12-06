الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رياضة

الانتخابات الرئاسية 2024، الشباب والرياضة تُطلق حملة اعرف لجنتك

الشباب والرياضة تُطلق
الشباب والرياضة تُطلق حملة« اعرف لجنتك »،فيتو

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، حملة بمختلف المراكز الشبابية وعدة منافذ في ميادين محافظات الجمهورية،  تحت عنوان «اعرف لجنتك » لتعريف أعضاء المراكز والمناطق المحيطة بأماكن لجان الناخبين التصويتية في انتخابات الرئاسة 2024 المقرر إقامتها خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية  في الانتخابات الرئاسية 2024.

حملة اعرف لجنتك

ويشارك في الحملة عدد كبير من أعضاء برلمان الشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ وأعضاء أندية التطوع والفتاة وشباب yly  وعدد من الكيانات والقيادات الشبابية، يهدف مساعدة الناخبين في معرفة عناوين اللجان الانتخابية لهم، وكتابة استمارة بعنوان اللجنة لكل ناخب.

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من جانبه،  قال الدكتور أشرف صبحي، إن الحملة انطلقت من مختلف المراكز الشبابية وعدة منافذ في ميادين محافظات الجمهورية، بهدف التسهيل التام على الناخبين في معرفة اللجان الخاصة بكل ناخب للقيام بحقه الدستوري في انتخاب رئيس الجمهورية  والمشاركة في العملية الديمقراطية التي تساهم في تشكيل المشهد السياسي.

وأشار إلي أن مصر تستعد  للعرس «الانتخابي، ذلك الحدث الكبير والاستحقاق الدستورى الذي يعد واجبًا وطنيا في ظل تلك المرحلة الحرجة بل وتكليف لا يجوز للناخب التنازل عنه إذ هو حق كفله له الدستور والقانون وهو ما يضع المسئولية على المواطن، وأن النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية هي رسالة للعالم عن الصورة القومية لمصر أمام العالم أجمع يجسدها ذلك العرس الديمقراطي الذي يضع الضرورة على الناخب في النزول والمشاركة في ذلك الاستحقاق الدستوري.

ولفت " صبحي " الي أن الحملة تهدف أيضا  تعريف الناخبين  بأماكن المقرات الإنتخابية التابعين لها المواطنين بالرقم القومي،  عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الوطنية للإنتخابات، وقاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات  ، وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين المقرات  التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

تجدر الإشارة إلي أن  الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات عبر اللينك (من هنا )، يتيح استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية.

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