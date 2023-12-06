الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رياضة

الشباب والرياضة تنظم مبادرة تحويشة لتعريف المرأة المصرية بالشمول المالي

الشباب والرياضة تنظم
الشباب والرياضة تنظم مبادرة تحويشة، فيتو

نظمت وزارة الشباب والرياضة؛ مبادرة "تحويشة" بهدف تعريف المرأة المصرية بالشمول المالي، وذلك بمركز شباب أهالينا 2، بالتعاون مع المجلس القومي للمراة والبنك المركزي.

وتهدف المبادرة إلي تعريف المرأة المصرية بالشمول المالي ومحو الأمية الرقمية ورفع الوعي والثقافة المالية لدي المرأة المصرية، وخلال فعاليات المبادرة، تم تنفيذ أمسية ثقافية لتوعية المرأة المصرية بأهمية المشاركة السياسية في الإنتخابات الرئاسية.

الشباب والرياضة تنظم مبادرة تحويشة لتعريف المرأة المصرية بالشمول المالي، فيتو 

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتشبيك والترابط بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسات الدولة المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني.

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الشباب والرياضة تنظم مبادرة تحويشة لتعريف المرأة المصرية بالشمول المالي، فيتو 

وجاء ذلك بحضور طارق عبد الموجود مدير عام الهيئات ورئيس مجلس الأمناء، أحمد خلف مدير إدارة الاتحادات الشبابية وعضو المجلس، والدكتور أحمد سليمان مدير مركز أهالينا 2، وممثلي المجلس القومي للمراة ووزارة الثقافة.
 أشرف صبحي يتفقد معمل مكافحة المنشطات القطري

من ناحية أخرى، تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب؛ معمل مكافحة المنشطات في قطر، وذلك في إطار  زيارة الوزير للدوحة؛ لتعزيز التعاون بين البلدين في المجال الرياضي، ودعم المنتخبات الوطنية المصرية في مختلف الألعاب الرياضية.

وقال الدكتور أشرف صبحي: نعمل جاهدين علي تعزيز التعاون مع الجانب القطري في هذا الشأن، كذلك نعمل علي توثيق أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الدولة المصرية وبين المؤسسات الدولية والإقليمية لمكافحة المنشطات في شأن نشر ودعم ثقافة نبذ ومكافحة المنشطات والتوعية بمخاطرها على جميع الأفراد وخاصة فى أوساط الرياضيين.

أشرف صبحي يتفقد معمل مكافحة المنشطات القطري، فيتو 

وتحدث الدكتور أشرف صبحي مع الجانب القطري حول المنظومة الرياضية المصرية خلال الآونة الأخيرة، مؤكدا أن الرياضة في مصر تلقى دعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص على إحداث نقلة نوعية للرياضة المصرية وخاصة فيما يتعلق بالتطوير الشامل للبنية الرياضية.

أشرف صبحي يتفقد معمل مكافحة المنشطات القطري، فيتو 

وأكد الوزير تضافر الجهود بين الوزارة وكافة المنظمات والجهات المختصة بمكافحة المنشطات، مشيرًا إلي دعم الحكومة المصرية وكافة الجهات المعنية بشكل كامل للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات “النادو”، من أجل تحقيق أهدافه المنشودة وتعظيم مكانة المنظمة وتفعيل دورها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وجاءت زيارة الوزير إلى معمل المنشطات بحضور عمرو الشربيني السفير المصري لدي قطر، الدكتور محمد بن غانم العلي رئيس مجلس الأمناء بمختبر ومعمل مكافحة المنشطات، نور عبد الوهاب المطوع مدير المختبر، عبدالعزيز علي جاسم مدير الخدمات ومرافق الدعم.
 

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