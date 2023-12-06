الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

انفجاران فى إيلات الإسرائيلية، اعرف التفاصيل

إنفجار، فيتو
إنفجار، فيتو

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن السكان في إيلات أفادوا بسماع انفجارين على الأقل.

صفارات الإنذار في إيلات

ودوت صفارات الإنذار في إيلات تزامنا مع قصف صاروخى.

وذكر إعلام إسرائيلي، بأن هناك انفجارين فوق البحر الأحمر قرب إيلات، والاشتباه بإطلاق صواريخ أو مسيرات أطلقت من اليمن.

اعتراض صاروخ أرض - أرض

وأعلن جيش الاحتلال، اعتراض صاروخ أرض - أرض، أطلق باتجاه إيلات".

جدير بالذكر أعلنت جماعة الحوثي اليمينية، استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية في مدينة إيلات -أم الرشراش- بدفعة من الصواريخ المجنحة.
الشهر الماضى.
وقال العميد يحيي سريع، المتحدث العسكري بإسم جماعة الحوثي في بيان: " أطلقت القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى دفعة من الصواريخ المجنحة على أهداف عسكرية مختلفة للكيان الإسرائيلي في أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة.

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واستطرد البيان: إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

 اعتراض طائرة مسيرة

وكان جيش الاحتلال أعلن اعتراض صواريخ كروز بالقرب من إيلات، فيما تحدثت مصادر للاحتلال عن اعتراض طائرة مسيرة أيضا.

وقال متحدث جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، في أعقاب التحذير الذي تم تفعيله في إيلات خوفا من تسلل طائرات معادية، إن طائرة حربية اعترضت صاروخ كروز خارج الحدود الإسرائيلية.

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غزة إيلات قصف صاروخي فلسطين الاحتلال

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