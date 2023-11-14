أول فيديو لموقع انفجار فى إيلات الإسرائيلية

وقع انفجار في مدينة إيلات الإسرائيلية، ودوت صافرات الإنذار لمدة 30 ثانية بما يشير أن الصواريخ لم يكن مصدرها قطاع غزة.

إطلاق صفارات الإنذار

وقال الناطق بلسان نجمة داود الحمراء إنه في أعقاب إطلاق صفارات الإنذار في الدقائق الأخيرة في قطاع إيلات، نؤكد أنه في هذه المرحلة لم يتم تلقي أي اتصالات عن إصابات، كما نشرت روسيا اليوم فيديو لموقع الانفجار فى إيلات الإسرائيلية.

תיעוד: עשן מיתמר באזור אילת לאחר האזעקה בעיר; מד"א: בשלב זה לא התקבלו קריאות על נזק או על נפגעים@ndvori pic.twitter.com/Gy9gPASKsD — החדשות - N12 (@N12News) November 14, 2023

انطلقت صفارات الإنذار في مدينة إيلات اليوم الثلاثاء لمدة 30 ثانية بما يشير إلى أن الصواريخ لم يكن مصدرها قطاع غزة.

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وأفاد سكان في المدينة أنهم سمعوا دوي انفجار قوي. ولم ترد في هذه المرحلة أي مكالمات بشأن سقوط ضحايا.

استهداف إيلات بالصواريخ

ومنذ بداية الحرب على غزة، تم استهداف إيلات بالصواريخ خاصة من اليمن ولجأ مستوطنو غلاف غزة إلى إيلات.

وفى وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه نفذ قصفًا في سوريا ردًّا على هجوم طائرة مسيرة على إيلات أمس الخميس.

وقال جيش الاحتلال في بيان عبر موقع "إكس": "الجيش الإسرائيلي شن هجومًا في سوريا قبل وقت قصير على الجماعة التي نفذت إطلاق طائرة مسيرة باتجاه إيلات التي أصابت مدرسة في المدينة".

إطلاق دفعات من الصواريخ البالستية

وأضاف البيان: "سوريا مسؤولة بشكل كامل عن أي عمل يتم تنفيذه من الأراضي السورية. سيتصدى جيش الإحتلال الإسرائيلي بشكل حازم لأي محاولة للتأثير في أراضي ما تسمى بدولة إسرائيل".

وأمس أعلن الحوثيون، أنه تم إطلاق دفعات من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة نحو مدينة إيلات الإسرائيلية.

وسمع دوي صافرات الإنذار في إيلات عقب انفجار ضخهم ناجم عن تحطم طائرة مسيرة وسقوطها على أحد المنازل.

تفعيل الإنذار في منطقة إيلات

ومن جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه: "إنه تم تفعيل الإنذار في منطقة إيلات.. التفاصيل قيد المراجعة".