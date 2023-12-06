مسؤولون إسرائيليون يزعمون استشهاد 5 ألاف مقاتل من حماس

زعم مسؤولون أمنيون إسرائيليون في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الأربعاء، أنه تم استشهاد ما لا يقل عن 5 ألاف مقاتل من الجناح العسكري لحركة حماس منذ بداية الحرب على غزة وحتى الآن.

مناقشة العمليات العسكرية الجارية

وتحدث المسؤولون الإسرائيليون إلى الصحيفة بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة العمليات العسكرية الجارية والتفاصيل التي لم يتم الإعلان عنها.

وقالوا إن العمليات في شمال غزة بعيدة عن الاكتمال. وعلى الرغم من أن معظم مدينة غزة قد سويت بالأرض بسبب الغارات الجوية، إلا أن قوات النخبة البرية الإسرائيلية لم تتمكن من الدخول بعد إلى بعض معاقل حماس الرئيسية هناك.

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المخابرات العسكرية الإسرائيلية

وقال مايكل ميلشتين، الرئيس السابق للقسم الفلسطيني في المخابرات العسكرية الإسرائيلية، إن حوالي ثلث مدينة غزة لا يزال خارج سيطرة القوات الإسرائيلية، بما في ذلك بعض المناطق التي من المتوقع أن تكون شديدة التحصين.

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تجنب حتى الآن المعاقل العسكرية المعروفة لحماس هناك، بما في ذلك الشجاعية، لافتا إلى أن حماس قد تحصنت للقتال.

وقال ميلشتين عن المعركة المحتملة في المنطقة "ستكون صعبة للغاية"، مضيفا أن حماس "أعدت بالفعل كل بنيتها التحتية".

حصيلة الرهائن المحتجزين في غزة

وعلى الجانب الأخر حدّثت إسرائيل حصيلة الرهائن المحتجزين في غزة ارتفاعا إلى 138 وفق ما أفادت السلطات وكالة فرانس برس، الثلاثاء، بعدما أضافت للقائمة شخصا كان اعتُبر منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر في عداد المفقودين.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحصيلة المحدّثة من دون إعطاء أي تفاصيل تتعلّق بالرهينة 138 أو بالآلية التي مكّنت السلطات الإسرائيلية من تحديد وضعه.

وكان مسؤولون إسرائيليون قد أعلنوا سابقا أن حصيلة الرهائن الذين لا زالوا محتجزين في قطاع غزة تبلغ 137 شخصا بينهم 20 امرأة وطفلان.

وشن مقاتلو حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص، واحتجاز حوالي 240 رهينة تم اقتيادهم إلى داخل قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

استشهاد أكثر من 16 ألف شخص

وأسفر الرد الإسرائيلي حتى الآن عن استشهاد أكثر من 16 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في حكومة حماس.

وخلال هدنة استمرت 7 أيام في أواخر نوفمبر تم الإفراج عن 80 رهينة مقابل إطلاق سراح 240 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، كما تم الإفراج خارج إطار الهدنة عن 25 رهينة.

وكان قد تم الإفراج قبل الهدنة عن أربعة رهائن، كما أعلن الجيش الإسرائيلي تحرير جندية في عملية برية نفّذها في القطاع.