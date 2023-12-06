الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رياضة

أشرف صبحي يتفقد معمل مكافحة المنشطات القطري

أشرف صبحي يتفقد معمل
أشرف صبحي يتفقد معمل مكافحة المنشطات القطري، فيتو

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب؛ معمل مكافحة المنشطات في قطر، وذلك في إطار  زيارة الوزير للدوحة؛ لتعزيز التعاون بين البلدين في المجال الرياضي، ودعم المنتخبات الوطنية المصرية في مختلف الألعاب الرياضية.

قال الدكتور أشرف صبحي: نعمل جاهدين علي تعزيز التعاون مع الجانب القطري في هذا الشأن، كذلك نعمل علي توثيق أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الدولة المصرية وبين المؤسسات الدولية والإقليمية لمكافحة المنشطات في شأن نشر ودعم ثقافة نبذ ومكافحة المنشطات والتوعية بمخاطرها على جميع الأفراد وخاصة فى أوساط الرياضيين.

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أشرف صبحي يتفقد معمل مكافحة المنشطات القطري، فيتو 

وتحدث الدكتور أشرف صبحي مع الجانب القطري حول المنظومة الرياضية المصرية خلال الآونة الأخيرة، مؤكدا أن الرياضة في مصر تلقى دعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص على إحداث نقلة نوعية للرياضة المصرية وخاصة فيما يتعلق بالتطوير الشامل للبنية الرياضية.

أشرف صبحي يتفقد معمل مكافحة المنشطات القطري، فيتو 

وأكد الوزير على تضافر الجهود بين الوزارة وكافة المنظمات والجهات المختصة بمكافحة المنشطات، مشيرًا إلي دعم الحكومة المصرية وكافة الجهات المعنية بشكل كامل للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات “النادو”، من أجل تحقيق أهدافه المنشودة وتعظيم مكانة المنظمة وتفعيل دورها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

جاءت زيارة الوزير إلى معمل المنشطات بحضور عمرو الشربيني السفير المصري لدي قطر، الدكتور محمد بن غانم العلي رئيس مجلس الأمناء بمختبر ومعمل مكافحة المنشطات، نور عبد الوهاب المطوع مدير المختبر، عبد العزيز علي جاسم مدير الخدمات ومرافق الدعم.
 

الشباب والرياضة تُطلق حملة اعرف لجنتك

من ناحية أخرى، أطلقت وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، حملة بمختلف المراكز الشبابية وعدة منافذ في ميادين محافظات الجمهورية،  تحت عنوان «اعرف لجنتك » لتعريف أعضاء المراكز والمناطق المحيطة بأماكن لجان الناخبين التصويتية في انتخابات الرئاسة 2024 المقرر إقامتها خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية  في الانتخابات الرئاسية 2024.

حملة اعرف لجنتك

ويشارك في الحملة عدد كبير من أعضاء برلمان الشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ وأعضاء أندية التطوع والفتاة وشباب yly  وعدد من الكيانات والقيادات الشبابية، يهدف مساعدة الناخبين في معرفة عناوين اللجان الانتخابية لهم، وكتابة استمارة بعنوان اللجنة لكل ناخب.

من جانبه،  قال الدكتور أشرف صبحي، إن الحملة انطلقت من مختلف المراكز الشبابية وعدة منافذ في ميادين محافظات الجمهورية، بهدف التسهيل التام على الناخبين في معرفة اللجان الخاصة بكل ناخب للقيام بحقه الدستوري في انتخاب رئيس الجمهورية  والمشاركة في العملية الديمقراطية التي تساهم في تشكيل المشهد السياسي.

 

الانتخابات الرئاسية 2024، الشباب والرياضة تُطلق حملة اعرف لجنتك

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