بالأسماء، الاستيلاء على عقارات وأراض لتنفيذ محورين بالعجمي والقليوبية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 47 مكرر (ح)، الصادر في 28 نوفمبر 2023، قرارين لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الاستيلاء على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع محور أم زغيو فى نطاق حى العجمى بمحافظة الإسكندرية، ومشروع محور الطوارئ فى الجزء المار بنطاق محافظة القليوبية أبو زعبل- الخانكة

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4587 لسنة 2023، باعتبار مشروع إنشاء محور أم زغيو فى نطاق حى العجمى بمحافظة الإسكندرية، من أعمال المنفعة العامة.

ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع

المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء مالكيها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشوف المرفقة.

-و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4588 لسنة 2023، باعتبار مشروع تنفيذ محور الطوارئ فى الجزء المار بنطاق محافظة القليوبية، تجاه أبو زعبل- مركز الخانكة بحوضى خارج الزمام "بدون" وسفح الجبل (18). من أعمال المنفعة العامة.

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ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء مالكيها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشوف المرفقة