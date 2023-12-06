طريقة عمل الكريب، حلو وحادق في البيت بأقل التكاليف



طريقة عمل الكريب في البيت، من الوصفات التي أصبحت معظم ستات البيوت تحاول تعلمها، وبطريقة زي المحلات، حتى لا تضطر لشراءها لأفراد أسرتها جاهزة، وذلك من أجل التوفير في الميزانية؛ وذلك لأن الكريب أصبح من الاكلات المفضلة لدى الكثيرين، وشراء الكريب كوجبة للغداء يكلف الأسرة مبلغ كبير، في حين أن طريقة عمل الكريب في البيت لا تكلف الكثير، الأمر الذي قد يصل لأقل من نصف التكلفة.





طريقة عمل عجينة الكريب

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكريب؛ زي الجاهزة، مع العديد من الحشوات، الحادقة كوجبة للغداء والحلوة أيضا للتحلية.

Advertisements



مقادير عجينة الكريب:

كوبين دقيق

٤ بيضات

كوبين حليب

ملعقة كبيرة بشر برتقال

٥٠جرام زبدة

رشة ملح

٣ ملاعق كبيرة سكر

- طريقة عمل عجينة الكريب:

- تخلط المكونات الجافة سويًا (طحين، ملح، سكر).

- يضاف الحليب، البيض والزبدة الذائبة ويخفق المزيج جيدًا أو يخلط في الخلاط الكهربائي.

- تترك العجينة لترتاح قبل تشكيلها.

- تسخن مقلاة وتدهن بقليلٍ من الزبدة، تسكب فيها كمية (ملعقة غرف) من الخليط.

- تترك لتنضج ثم تقلب على الجهة الأخرى إلى أن تكتسب لون ذهبي جميل، ثم توضع في صحن، وتكرر الخطوات السابقة مع بقية المقدار، حتى ننتهي منه.

ويمكنك استخدامها مع اي حشوات.

طريقة عمل الكريب الحادق بالفراخ والسبانخ

وتقدم الشيف آسيا؛ حشوة مميزة، يمكنك إعدادها بكل سهولة، لوضعها في الكريب، وتقديمها لأبنائك، والتي تتميز بأنها حشوة لذيذة الطعم، كما أنها صحية، وقيمتها الغذائية عالية.

لتحضير الحشوة:

1 مغلف خلطة بشاميل

1 صدر دجاج بدون عظم مقطع مكعبات صغيرة

1 كوب ورق سبانخ مقطع

3ملعقة طعام جبنة تشير مبشورة

3ملعقة طعام جبنة بارميزان مبشورة

1 حبة بصل صغيرة مقطعة

1ملعقة طعام زبدة

ملح وفلفل (حسب الرغبة)

1/2 كوب صلصة بيتزا

حضري صلصة البشاميل كما هو موضح خلف المغلف

طريقة تحضير الحشوة:

- سخني الزبدة في مقلاة متوسطة، ثم أضيفي كلا من البصل والدجاج وحركي لمدة 5 دقائق.

- أضيفي صلصة البشاميل، والسبانخ والجبن إلى الدجاج واخلطي جيدًا.

- وزعي الحشوة على فطائر الكريب، ثم لفيها وضعيها في صينية فرن.

- صبي عليها صلصة البيتزا، وأخبزيها في الفرن لمدة 15 دقيقة.

الكريب بفاهيتا الفراخ

طريقة عمل الكريب بفاهيتا الفراخ

وتقدم الشيف آسيا، طريقة عمل الكريب بفاهيتا الفراخ، في البيت، كأشهر المطاعم التي تقدم الكريب، لتسعدي أفراد أسرتك.

مكونات فاهيتا الفراخ:

نصف كيلو شرائح صدور فراخ

بصله مفرومه ناعم

نصف معلقه صغيره ثوم مفروم

ملعقتين كبار زبادي

عصير ليمونه

بابريكا

جنزبيل

بهارات دجاج

قرفة

حبهان مطحون

ملح وفلفل

بصله شرائح

فلفل ألوان

مشروم شرائح طازج

جبنه موتزريلا

مايونيز

الطريقه:

تتبل الدجاج بالزبادي والبصل المفروم والثوم والبهارات، وتنقع بها لمده يوم كامل.

في طاسه ساخنة مانعة للالتصاق، نضع الفراخ وتقلب حتى النضج.

ثم نضيف البصل والفلفل الألوان والمشروم، وتقلب جيدا لمدة خمس دقائق، حتى تمام النضج.

نأخذ واحده من الكريب، وندهنه بالمايونيز ونضع الجبنه ثم الفاهيتا، ونلف الكريب ونضعه على طاسه او جريل ساخنه، لتسيح الجبنه وتمسك كل المكونات في بعض وتقدم.

طريقة عمل الكريب الحلو بالشوكولاتة

وتقدم الشيف آسيا طريقة عمل الكريب الحلو بالشوكولاتة، بكل سهولة في البيت، لإضفاء المزيد من البهجة والسعادة على اليوم.

كريب بالشوكولاتة

مقادير عمل الكريب الحلو

2 بيض

1.5 كوب دقيق

ملح

50 جرام شوكولا سوداء

0.5 كوب سكر بودرة

45 جرام زبدة مذوبة

2 كوب حليب سائل

1 ملعقة صغيره فانيلا

0.5 ملعقة صغيره كاكاو بودرة

طريقة عمل الكريب الحلو:

يخفق البيض في وعاء، ويخلط الدقيق والكاكاو والملح والسكر البودرة في وعاء أخر، ثم ينقل البيض، ويخلط المزيجان بواسطة ملعقة.

تذاب الشوكولاته مع الزبدة في المايكرويف، وتضاف إلى المزيج، ثم يضاف الحليب والفانيلا بشكل تدريجي، مع تحريك مستمر حتى يصبح المزيج ناعمًا من دون أي كتل، ويوضع جانبا لمدة 30 دقيقة.

تسخن المقلاة وتدهن بقليل من الزبدة او الزيت؛ لتكون طبقة دهنية على سطحها لا اكثر، ثم يسكب المزيج في الزجاجة او في كيس للتزيين ويسكب المزيج في المقلاة، مع تشكيل دوائر صغيرة وحلقات واشكال اخرى.

في وعاء نخلط كل من الدقيق والبيض والزبدة والحليب ورشة الملح والفانيليا جيدًا.

تحمى مقلاة غير لاصقة على النار هادئة وتسكب معلقة كبيرة من المزيج في المقلاة وتوزع بسرعة لتغطي قعر المقلاة باكملها وحين يصبح لون الكريب على لون دهبي نقلبه على الوجه الثاني وايضا ليصبح لونه ذهبي ترفع عن النار وتوضع في طبق جانبي ويتم تكرار العملية حتى نفاذ الكمية.

ولتحضير الكريمة:

يوضع في وعاء كل من الحليب والطحين والسكر والبيضة ويخفق جيدا ويوضع على النار مع التحريك المستمر حتى تجمد وتوضع في البراد حتى تبرد، وفي هذا الوقت وتكون بردت قطع الكريب.

ونحضر قطعة كريب وتدهن بقليل من شوكولاتة السائلة للدهن ويوضع فوقها قليل من الكريمة وتلف وتقطع الى دوائر وتوضع في طبق التقديم.