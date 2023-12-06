أسعار سيارات سيتروين C4X 2024 بعد زيادات شهر ديسمبر

سيارات سيتروين، أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية سيتروين عن ارتفاع أسعار السيارات داخل السوق المحلي بالتزامن مع نهاية عام 2023، وشملت الزيادة سيارات سيتروين C4X 2024 بقيمة تصل تتراوح مابين 40 حتي 55 ألف جنيه.





أسعار سيتروين C4X 2024 بعد زيادات شهر ديسمبر

واستعرض الوكيل المحلي للعلامة التجارية سيتروين أسعار سيارة سيتروين C4X قبل وبعد زيادات شهر ديسمبر وهي كالتالي:-



يصل سعر أول فئة فيل مليون و339 ألف جنيه بدلًا من مليون و299 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.



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يصل سعر ثاني فئة شاين مليون و494 ألف جنيه بدلًا من مليون و439 ألف جنيه بزيادة 55 ألف جنيه.



يصل سعر ثالث فئه شاين فرش أحمر جديدة بسعر مليون و504 ألف جنيه بدلًا من مليون و449 ألف جنيه بزيادة 55 ألف جنيه



مواصفات محرك سيارات سيتروين C4X موديل 2024



زودت سيارات سيتروين C4X للسوق المحلي بمحرك 3 سلندر 1200 سي سي تيربو بيورتك بقوة 130 حصان وعزم دوران 230 نيوتن متر وتنقل القوة للعجلات بناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات مع جر أمامي.





وتأتي السيارة بطول 4.6 متر وعرض 1.8 متر وارتفاع 1.52 متر وقاعدة عجلات بطول 2.67 متر. كما تتسع الحقيبة الخلفية للسيارة الي 510 لتر من الأغراض.

وفي ذات السياق المتصل استقبلت هيونداي مطلع شهر ديسمبر، بزيادات جديدة في اسعار سيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2024 الجديدة بقيمة بلغت نحو 30 ألف جنيه.



ارتفاع في أسعار هيونداي أكسنت RB 2024 الجديدة



ونرصد في التقرير التالي ارتفاع في أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB 2024 الجديدة خلال شهر ديسمبر وهي كالتالي:-



يصل سعر الفئة الأولى GL نحو 670 ألف جنيه بدلًا من 630 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.



يصل سعر الفئة الثانية SR نحو 680 ألف جنيه بدلًا من 640 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.





يصل سعر الفئة الثالثة DAB ABS نحو 695 ألف جنيه بدلًا من 655 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الرابعة هاي لاين 710 ألف جنيه بدلًا من 670 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.



أعلى فئة 720 ألف جنيه بدلًا من 680 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.

مواصفات محركات سيارات هيونداي أكسنت RB



وتستمر السيارة في الاعتماد على محرك 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 125 حصان وعزم دوران 156 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.

تجهيزات هيونداي أكسنت RB



ويتاح لها عجلة قيادة مالتي قابلة للتعديل و4 سماعات وفتحات AUX وUSB ونظام بلوتوث وشاشة 7 بوصة للملتيميديا. كما تحمل السيارة زجاج مظلل في الخلف وتحكم كهربائي في المرايا وتكييف مانيوال وتعديل كرسي السائق في 6 وضعيات وغيرها.