الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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اقتصاد

أسعار سيارات سيتروين C4X 2024 بعد زيادات شهر ديسمبر

سيارات،فيتو
سيارات،فيتو

سيارات سيتروين، أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية سيتروين عن ارتفاع أسعار السيارات داخل السوق المحلي بالتزامن مع نهاية عام 2023، وشملت الزيادة سيارات  سيتروين C4X  2024  بقيمة تصل تتراوح مابين  40 حتي  55 ألف جنيه.

 

أسعار سيتروين C4X  2024 بعد زيادات شهر ديسمبر

 

واستعرض الوكيل المحلي للعلامة التجارية سيتروين أسعار سيارة سيتروين C4X قبل وبعد زيادات شهر ديسمبر وهي كالتالي:-
 

يصل سعر أول فئة فيل مليون و339 ألف جنيه بدلًا من مليون و299 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.
 

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يصل سعر ثاني فئة شاين مليون و494 ألف جنيه بدلًا من مليون و439 ألف جنيه بزيادة 55 ألف جنيه.
 

يصل سعر ثالث فئه شاين فرش أحمر جديدة بسعر مليون و504 ألف جنيه بدلًا من مليون و449 ألف جنيه بزيادة 55 ألف جنيه
 

مواصفات محرك سيارات  سيتروين C4X موديل 2024
 

زودت سيارات سيتروين C4X للسوق المحلي بمحرك 3 سلندر 1200 سي سي تيربو بيورتك بقوة 130 حصان وعزم دوران 230 نيوتن متر وتنقل القوة للعجلات بناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات مع جر أمامي. 


وتأتي السيارة بطول 4.6 متر وعرض 1.8 متر وارتفاع 1.52 متر وقاعدة عجلات بطول 2.67 متر. كما تتسع الحقيبة الخلفية للسيارة الي 510 لتر من الأغراض. 

وفي ذات السياق المتصل استقبلت هيونداي مطلع شهر ديسمبر، بزيادات جديدة في اسعار سيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2024 الجديدة  بقيمة بلغت نحو  30 ألف جنيه.
 

ارتفاع في أسعار هيونداي أكسنت RB 2024 الجديدة
 

ونرصد في التقرير التالي ارتفاع في أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB 2024 الجديدة خلال شهر ديسمبر وهي كالتالي:-


يصل سعر الفئة الأولى GL نحو  670 ألف جنيه بدلًا من 630 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.
 

يصل سعر الفئة الثانية SR   نحو  680 ألف جنيه بدلًا من 640 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.
 


يصل سعر الفئة الثالثة DAB ABS  نحو  695 ألف جنيه بدلًا من 655 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الرابعة هاي لاين 710  ألف جنيه بدلًا من 670  ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.
 

أعلى فئة 720  ألف جنيه بدلًا من 680  ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.

مواصفات محركات سيارات هيونداي أكسنت RB 
 

وتستمر السيارة في الاعتماد على محرك 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 125 حصان وعزم دوران 156 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.

تجهيزات هيونداي أكسنت RB
 

ويتاح لها عجلة قيادة مالتي قابلة للتعديل و4 سماعات وفتحات AUX وUSB ونظام بلوتوث وشاشة 7 بوصة للملتيميديا. كما تحمل السيارة زجاج مظلل في الخلف وتحكم كهربائي في المرايا وتكييف مانيوال وتعديل كرسي السائق في 6 وضعيات وغيرها.

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