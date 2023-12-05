أسعار سيارات MG RX5 Plus بعد زيادة ديسمبر2023

سيارات MG، تغيرات سعرية جديدة فى أسعار سيارات إم جى داخل السوق المصرى، بالتزامن مع اقتراب انتهاء عام 2023، واستمرت أسعار إم جى فى الارتفاع بسبب زيادة الطلب ونقص المعروض على السيارات داخل المعارض، فضلا عن عدم وفرة موديلات 2024 داخل السوق المحلى.





وأخطر الوكيل المحلى للعلامة التجارية كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التى لحقت بأسعار السيارات MG RX5 Plus، وبلغت قيمة الزيادة على أسعار السيارات نحو 30 ألف جنيه، ونرصدها فى التقرير التالى:-

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ونرصد في التقرير التالي اأسعار ومواصفات سيارات MG RX5 Plus بعد زيادة شهر ديسمبر لعام 2023، وهي كالتالي:

أسعار فئات MG RX5 Plus بعد الزيادة



اول فئه كومفورت بسعر مليون و360 ألف جنيه بدلًا من مليون و330 الف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.

ثاني فئه لاكشري بسعر مليون و420 ألف جنيه بدلًا من مليون و390 الف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.

محرك MG RX5 Plus



تقديم السيارة الجديدة بمحرك 1500 سي سي بقوه 171 حصان وعظم دوران 275 نيوتن متر بزياده 25 نيوتن متر عن السابق واثنين حصان عن السابق مع ناقل حركه اوتوماتيك ثنائي القابض ٧ سرعات وشاحن توربيني مرتبط بالمحرك وسرعة قصوى 190 كيلو متر في الساعة، ويبلغ طول السيارة 4571 ملم والعرض 1855 ملم والارتفاع 1719 ملم مع قاعده عجلات بطول 2708 ملم. كما تأتي بحقيبة خلفيه 430 لتر وخزان وقود 55 لتر.

تجهيزات MG RX5 Plus



تتميز الفئه الاولى من السيارة بمصابيح اماميه ليد مع امكانيه ضبط مستوى الإضاءة وحساسات الإضاءة واضاءة نهارية ليد كما تتميز بمرايا كهربائية الطي وقضبان للسقف واسبويلر خلفي وعجلات ١٨ بوصة.

وجاءت مبيعات النقل المصنعة في مصر لتنخفض بمعدل 71% تقريبًا , حيث تم بيع 7991 سيارة نقل في أول 10 شهور من 2023 بينما كانت المبيعات في الفترة المقابلة من عام 2022 بواقع 27.160 ألف مركبة. أما مبيعات النقل المستورد، فتراجعت 40% من 3980 نقل في 2023 الي 2388 سيارة نقل في نفس الفترة من 2023.

ترتيب مبيعات النقل بمصر

ونرصد في التقرير التالي ترتيب مبيعات شركات النقل في مصر كالتالي:



1- شيفروليه 7171 سيارة نقل.

2- تويوتا 1285 مركبة.

3- جي ام سي 605 سيارة نقل.

4- سوزوكي 503 سيارة نقل.

5- ميتسوبيشي 317 سيارة.

6- مرسيدس MCV بعدد 205 سيارة.

7- فيات 155 سيارة.

8- فولفو 56 سيارة.

9- هيونداي 53 مركبة.