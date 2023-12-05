الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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اقتصاد

تراجع كبير في مبيعات سيارات النقل خلال 10 شهور

سيارات النقل، فيتو
سيارات النقل، فيتو

سيارات النقل، استعرض  تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “الأميك”، عن إجمالي مبيعات سيارات النقل والشاحنات المصنعة في السوق المصري والمستوردة خلال الـ 10 أشهر الماضية من عام 2023.


إجمالي تراجع مبيعات النقل بمصر 

وأوضح التقرير الصادر عن مجلس معلومات السيارات، عن حدوث انخفاض في مبيعات النقل في مصر في أول 10 شهور من العام بمعدل 67% تقريبًا، حيث سجلت المبيعات عدد 10.379 ألف سيارة في تلك الفترة مقابل 31.140 ألف سيارة نقل في نفس الفترة من العام الماضي. 

 

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انخفاض مبيعات النقل المصنع بمصر والمستورد 

وجاءت مبيعات النقل المصنعة في مصر لتنخفض بمعدل 71% تقريبًا , حيث تم بيع 7991 سيارة نقل في أول 10 شهور من 2023 بينما كانت المبيعات في الفترة المقابلة من عام 2022 بواقع 27.160 ألف مركبة. أما مبيعات النقل المستورد، فتراجعت 40% من 3980 نقل في 2023 الي 2388 سيارة نقل في نفس الفترة من 2023. 



ترتيب مبيعات النقل بمصر

ونرصد في التقرير التالي  ترتيب مبيعات شركات النقل في مصر كالتالي:
 

1- شيفروليه 7171 سيارة نقل.
2- تويوتا 1285 مركبة.
3- جي ام سي 605 سيارة نقل.
4- سوزوكي 503 سيارة نقل. 
5- ميتسوبيشي 317 سيارة.
6- مرسيدس MCV بعدد 205 سيارة.
7- فيات 155 سيارة.
8- فولفو 56 سيارة.
9- هيونداي 53 مركبة.

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