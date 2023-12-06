الهيدروجين الأخضر مستقبل النقل في مصر.. تفاصيل تحويل وسائل المواصلات للعمل ببديل الوقود.. وخبراء يكشفون أبرز مزاياه

الهيدروجين الأخضر، يعتبر الهيدروجين الأخضر أحد أهم مصادر الطاقة البديلة في المستقبل، ومن المتوقع أن يلعب دورًا مهمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أن الهيدروجين هو عنصر كيميائي بسيط، وهو أخف عنصر في الكون. ويتكون من بروتون واحد وإليكترون واحد، ولذلك فهو لا يحتوي على أي ذرات كربون، مما يجعله مصدرًا نظيفًا للطاقة.

ويعتبر الهيدروجين الأخضر هو الهيدروجين الذي يتم إنتاجه من خلال التحليل الكهربائي للماء باستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.

تقليل الانبعاثات الناتجة عن وسائل المواصلات في مصر عن طريق استخدام الهيدروجين الأخضر كبديل للوقود

وفي إطار حرص الدولة على الحفاظ على البيئة من خلال تقليل الأنبعاثات الناتجة عن وسائل المواصلات في مصر، استهدفت وزارة النقل استخدام الهيدروجين الأخضر كبديل للوقود في مختلف وسائل المواصلات في ظل خطة وزارة النقل نحو التحول إلي النقل الجماعي الأخضر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه في يوليو الماضي بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر،من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة النظيفة وتقليل التكلفة الإقتصادي لاستخدام الوقود في وسائل المواصلات.

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ويعتبر الهيدروجين الأخضر مصدر للطاقة يمكن الاعتماد عليه في وسائل المواصلات من أجل الحفاظ على المناخ والحد من استخدام الوقود في ظل إرتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، ويتم استخلاص الهيدروجين الأخضر من خلال عمليات كيميائية من الوقود الأحفوري والكتلة الحيوية أو المياه أو مزيج بين الأثنين معًا.

الدكتور أحمد الشامي: بحلول عام 2049 لن يكون هناك موانئ بحرية أو سفن تعمل بالوقود أو الفحم وفقًا لمنظمة البيئة العالمية

الدكتور أحمد الشامي خبير اقتصاديات النقل أكد لـ فيتو أنه بحلول عام 2049 لن يكون هناك موانئ بحرية أو سفن تعمل بالوقود أو الفحم وفقًا لمنظمة البيئة العالمية وهذا الأمر سوف يكون أجباري على الدول المشاركة بمنظمة البيئة العالمية بهدف تقليل الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود.

خبير النقل: هناك توجه من الدولة إلى تحويل وسائل المواصلات الي الهيدروجين الأخضر

وأشار خبير النقل إلى أن الدولة المصرية قامت بعمل إجراءات استباقية بهدف تحويل موانيها وسفنها إلي الطاقة المتجددة النظيفة على رأسها الهيدروجين الأخضر لان المؤشرات الموجودة حاليًا تشير إلى أن التوجه المصري لان يقتصر على الموانئ فقط بل تسعى الدولة في تعميم هذا الأمر على كافة وسائل المواصلات.

مزايا إستخدام الهيدروجين،فيتو

مزايا استخدام الهيدروجين الأخضر في مصر

وأضاف الدكتور أحمد الشامي أن الهيدروجين الأخضر يحقق مجموعة من المزيا أهمها.

- أقل تلوث على البيئة من الوقود.

- يحقق الاستدامة من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة.

- قابلية تخزين الهيدروجين لفترات أطول من الوقود.

- أقل تكلفة من الوقود في حالة التوسع في استخدامه.

- الحفاظ على المناخ من خلال تقليل الانبعاثات.

- متعدد الاستخدامات بحيث يمكن أستخدامه في أكثر من مجال.

الدكتور أحمد الشامي:الهيدروجين الأخضر أقل أنواع الهيدروجين تأثير على البيئة

وأوضح خبير النقل أن عملية تحويل كافة وسائل المواصلات سواء العامة والخاصة تقف عائق وتحتاج إلى مزيد من المجهودات والوقت من أجل تحويل هذا الكم الهائل من وسائل المواصلات،وعلى أن تسعى للعمل بالتزامن مع تحويل موانيها إلي الهيدروجين الاخضر السعي إلى تحويل كافة وسائل المواصلات الأخرى.

وأختتم الدكتور أحمد الشامي كلامه بأن عملية تحويل وسائل المواصلات تعني إجراء بعض التعديلات على المحركات الخاصة بهذه الوسائل وليس إستبدال الوسية ككل كما يعتقد البعض وأن الهيدروجين يحتوى على مجموعة من الأنواع منها الهيدروجين الأخضر والأحمر وغيره.

وخلال اجتماع وزير النقل الفريق كامل الوزير مع كليمنس شانج رئيس مجلس إدارة شركة هاتشيسون العالمية في لندن أكد على أن هناك تعاون مع شركة ديمي البلجيكية بشأن إنشاء مصنع للهيدروجين الأخضر وذلك في المنطقة الاقتصادية بجرجوب.

وزير النقل،فيتو

كامل الوزير: تم تصديرأول شحنة هيدروجين مؤخرًا إلى الخارج

وأشار الفريق كامل الوزير وزير النقل إلى تطور منظومة الصناعة الثقيلة في مصر بتوافر صناعات الحديد والصلب والرخام وكذلك توافر صناعات الأدوية والملابس وغيرها من الصناعات مضيفا ان مصر تشهد تطور كبير في مجال المناطق الاقتصادية الخاصة والصناعية التي تعتمد على الهيدروجين الأخضر وحيث قامت مصر بتصدير شحنة هيدروجين مؤخرًا إلى الخارج.

ومن جانبه أعرب رئيس شركة هاتشيسون العالمية عن سعادته بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في مجال النقل البحري خاصة مع ما تشهده مصر من تطور كبير في هذا المجال مشيرا إلى استثمار الشركة في مجال الطاقة في عدد من الدول مثل المملكة المتحدة وأستراليا والصين وهونج كونج.

الهيدروجين الأخضر،فيتو

شركة هاتشيسون العالمية: نتطلع للتعاون مع مصر في مجال الهيدروجين الأخضر

أكد رئيس شركة هاتشيسون الي تتطلعه للتعاون مع مصر في مجال الهيدروجين الأخضر وهو مارحب به وزير النقل وأكد على الاستعداد التام من الجانب المصـرى للانطلاق في التعاون في هذا المجال الهام مشيرا إلى أن إمكانية تكرار نموذج التعاون مع ديمي في مجال الهيدروجين الأخضر لانطلاق التعاون مع هاتشيسون العالمية في هذا المجال.

كما تم خلال الاجتماع متابعة آخر المستجدات الخاصة بـ أولى محطات مشروع تطوير ميناء السخنة (محطة حاويات “هاتشيسون”) والتي تم تسليمها يوليو 2023 لهاتشيسون أكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وتحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO وCMA وفقا لعقد الالتزام الموقع لمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، والذي يأتي تنفيذه إلى جانب تنفيذ مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة، في إطار توجيهات فخامة الرئيس بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

وأشار وزير النقل إلى أن هذا التعاون مع أكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية يأتي في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.

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السعودية تعلن عن أول قطار يعمل بالهيدروجين في المنطقة

وفي سياق أخرأعلن صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية أن السعودية ستقوم بتشغيل أول قطار في المنطقة يعمل بالهيدروجين موكدًا على أن تكلفة استخدام الطاقة البديلة تشهد تراجعًا بشكل متسارع.

وأشار وزير النقل السعودي خلال كلمته بمؤتمر "كوب 28" في دبي إلى أن هناك تحديات كبيرة تؤثر في عملية إزالة انبعاثات الكربون منها زيادة السكان ما يستدعي ارتفاع استخدام وسائل النقل أقل تأثير على البيئة لان قطاع النقل أحد أكبر أسباب التحول المناخي وزيادة الانبعاثات الكربونية والتلوث، وفي المملكة العربية السعودية يمثل ثاني أكبر مصدر للانبعاثات، ثم قطاع الطاقة ويشكل 19% من إجمالي الانبعاثات.

وأوضح أن مبادرة السعودية الخضراء التي يدعمها ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان، تؤكد أهمية العناية بتحقيق الاستدامة وجعلها في صلب المبادرات البيئية، حيث تهدف المملكة إلى تقليص انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 بنحو 267 مليون طن، وللمساهمة في هذا الهدف فإن الاستراتيجية الوطنية للنقل وضعت هدفا طموحا لتقليص الانبعاثات بنسبة 18% بحلول عام 2030.