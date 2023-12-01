الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

40 رئيس دولة يلقون كلمتهم اليوم في القمة العالمية للمناخ بـ COP 28 (صور)

مؤتمر المناخ، فيتو
مؤتمر المناخ، فيتو

يستعد 40 رئيس دولة لإلقاء كلمتهم أمام قادة العالم في القمة العالمية للمناخ بمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28، حيث يبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بإلقاء كلمته الافتتاحية للقمة، ويليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، رئيس مجلس الوزراء السعودي، ثم يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية كلمته.

ومن المقرر أن يلقي هؤلاء الرؤساء أيضا كلمتهم في اليوم الأول من القمة العالمية للعمل المناخي، وهم: الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك الأردن، الملك توبو السادس، ملك تونغا، السلطان الحاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،  لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل، ويليام ك. روتو، رئيس كينيا، شوكت ميرزيوييف، رئيس جمهورية أوزبكستان، شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي.

Advertisements

ويشارك اليوم أيضا بإلقاء كلمتهم أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، سامية سولوهو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، جيتاناس نوسيدا، رئيس ليتوانيا، إيمرسون دامبودزو منانجاجوا، رئيس زيمبابوي، أومارو سيسوكو إمبالو، رئيس غينيا بيساو، دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، محمد الشيخ الغزواني، رئيس موريتانيا، ألكسندر فان دير بيلين، رئيس النمسا.

ويشارك أيضا فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو، رئيس جمهورية الديمقراطية الشعبية
الكونغو، إسحاق هرتسوغ، رئيس إسرائيل، تشاندريكابيرساد سانتوخي، رئيس سورينا،  بول كاغامي، رئيس رواندا، سانتياغو بينيا بالاسيوس، رئيس باراجواي، عبد اللطيف محمد جمال رشيد، رئيس جمهورية العراق، ألكسندر فوتشيتش، رئيس صربيا، ويفيل جون تشارلز رامكالاوان، رئيس سيشيل، رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، هاكايندي سامي هيشيليما، رئيس زامبيا، زوزانا كابوتوفا، رئيسة سلوفاكيا

ويلقي كلمته أيضا فيليبي جاسينتو نيوسي، رئيس موزمبيق، الدكتور محمد عرفان علي، رئيس غيانا، رشاد محمد علي العليمي، رئيس الجمهورية اليمنية، حاج جوتفري جينجوب، رئيس ناميبيا، نيكوس خريستودوليدس، رئيس قبرص، بولا أحمد تينوبو، رئيس نيجيريا، فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، قاسم جومارت توكاييف، رئيس كازاخستان، وفاهاجن خاتشاتوريان، رئيس أرمينيا.

وبدأ منذ قليل وصول رؤساء الدول والحكومات إلى مكان انعقاد مؤتمر المناخ COP28 بالمنطقة الزرقاء.

ودعا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رؤساء الدول والحكومات للمشاركة في القمة العالمية للعمل المناخي (WCAS) التي ستعقد يومي الجمعة 1 والسبت 2 ديسمبر 2023،  حيث ينعقد الجزء الأول من القمة. وسيُعقد أيضًا جزء رفيع المستوى لرؤساء الدول أو الحكومات.

القمة العالمية للعمل المناخي

وتدل الدعوة إلى القمة العالمية للعمل المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية قيام قادة العالم بتنفيذ وتحويل القرارات الرئيسية المتعلقة بالمناخ إلى إجراءات ملموسة وخطط ذات مصداقية، ومواصلة رفع الطموح، والبناء على مؤتمر الأطراف السابق، والحفاظ على الالتزام عالي المستوى بشأن قضايا تغير المناخ، بهدف مكافحة حالة الطوارئ المناخية وتعزيز العمل المنسق لمعالجة تغير المناخ.

وانطلقت أمس الجلسة العامة الافتتاحية الرسمية للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، والذي يشار إليه أيضًا باسم الأمم المتحدة للمناخ “مؤتمر التغيير 2023”، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في تمام الساعة 10:00 من صباح أمس الخميس.

وسيكون افتتاح القمة العالمية للعمل المناخي اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 في مسرح الواحة في المنطقة الآمنة B8 من مقر المؤتمر.

تسليم الخطابات الوطنية للرؤساء وقادة الحكومات

وعقب الافتتاح الرسمي للقمة، برئاسة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سيبدأ برنامج الفعاليات لمشاركة رؤساء الدول والحكومة يومي الجمعة 1 والسبت 2 ديسمبر والتي ستشمل تسليم البيانات الوطنية، والفعاليات رفيعة المستوى، وفعاليات رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وفعاليات الحفلات التي ينظمها قادة العالم الآخرون.

وسيحضر افتتاح القمة رؤساء الدول والحكومات والأطراف والوفود، والضيوف المدعوين والمنظمات ذات الصلة والوكالات المتخصصة ونخبة من رؤساء المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مؤتمر المناخ COP28 الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ايناسيو لولا دا سيلفا دينيس ساسو نغيسو رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات

مواد متعلقة

مؤتمر المناخ COP 28، حضور لافت للملك تشارلز والأطراف يلتقطون صورة تذكارية معه (صور)

بداية سريعة، مؤتمر المناخ يحصد 300 مليون دولار لصندوق الخسائر والأضرار في يومه الأول

بدء وصول رؤساء الدول والحكومات إلى مؤتمر المناخ COP28

وزيرة البيئة: مصر تستهدف إنتاج 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030

دقيقة حداد على شهداء غزة بمؤتمر المناخ 28

أسبوعان من العمل المناخي، أجندة فعاليات مؤتمر المناخ cop28

انطلاق مؤتمر المناخ COP28 بدبي

أول رد من البيئة على بيان الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك

الأكثر قراءة

مواجهات نارية للأهلي في شهر ديسمبر

أول تعليق من الأردن بعد استئناف الاحتلال عدوانه على غزة

ضربة موجعة للدولار الأمريكى، خبير اقتصادي يكشف سبب تراجع الدولار لـ 42 جنيها بالسوق السوداء، وما هو السعر العادل بالسوق الموازى

تعليق عاجل من قطر على انتهاء الهدنة في قطاع غزة

حالة الطقس غدا السبت 2-12-2023 في مصر

إجراءات جديدة لتيسير استفادة المواطنين من خدمات العلاج على نفقة الدولة

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

كتائب القسام تعلن قصف تجمعات لجيش الاحتلال في غزة وإصابة 4 جنود إسرائيليين

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة حديثة: السوشيال ميديا خطر على المراهقين، تدفعهم إلى تعاطي المخدرات

أبحاث علمية تكشف حقيقة سقوط نيزك على سيارة في فرنسا (فيديو)

توقعات الأبراج، حظك السبت 2-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، السبت 2-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 1-12-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بعد مطالبة البرلمان.. معلومات عن جهود الدولة في تعزيز الأمن السيبراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تكشف الفرق بين الغبطة والحسد

تفسير حلم أكل العنب في المنام وعلاقته بالخير الكثير والشفاء من الأمراض

الإفتاء توضح حكم ترك حضور صلاة الجمعة لموظف الأمن

المزيد
الجريدة الرسمية