40 رئيس دولة يلقون كلمتهم اليوم في القمة العالمية للمناخ بـ COP 28 (صور)

يستعد 40 رئيس دولة لإلقاء كلمتهم أمام قادة العالم في القمة العالمية للمناخ بمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28، حيث يبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بإلقاء كلمته الافتتاحية للقمة، ويليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، رئيس مجلس الوزراء السعودي، ثم يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية كلمته.

ومن المقرر أن يلقي هؤلاء الرؤساء أيضا كلمتهم في اليوم الأول من القمة العالمية للعمل المناخي، وهم: الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك الأردن، الملك توبو السادس، ملك تونغا، السلطان الحاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل، ويليام ك. روتو، رئيس كينيا، شوكت ميرزيوييف، رئيس جمهورية أوزبكستان، شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي.

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ويشارك اليوم أيضا بإلقاء كلمتهم أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، سامية سولوهو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، جيتاناس نوسيدا، رئيس ليتوانيا، إيمرسون دامبودزو منانجاجوا، رئيس زيمبابوي، أومارو سيسوكو إمبالو، رئيس غينيا بيساو، دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، محمد الشيخ الغزواني، رئيس موريتانيا، ألكسندر فان دير بيلين، رئيس النمسا.

ويشارك أيضا فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو، رئيس جمهورية الديمقراطية الشعبية

الكونغو، إسحاق هرتسوغ، رئيس إسرائيل، تشاندريكابيرساد سانتوخي، رئيس سورينا، بول كاغامي، رئيس رواندا، سانتياغو بينيا بالاسيوس، رئيس باراجواي، عبد اللطيف محمد جمال رشيد، رئيس جمهورية العراق، ألكسندر فوتشيتش، رئيس صربيا، ويفيل جون تشارلز رامكالاوان، رئيس سيشيل، رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، هاكايندي سامي هيشيليما، رئيس زامبيا، زوزانا كابوتوفا، رئيسة سلوفاكيا

ويلقي كلمته أيضا فيليبي جاسينتو نيوسي، رئيس موزمبيق، الدكتور محمد عرفان علي، رئيس غيانا، رشاد محمد علي العليمي، رئيس الجمهورية اليمنية، حاج جوتفري جينجوب، رئيس ناميبيا، نيكوس خريستودوليدس، رئيس قبرص، بولا أحمد تينوبو، رئيس نيجيريا، فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، قاسم جومارت توكاييف، رئيس كازاخستان، وفاهاجن خاتشاتوريان، رئيس أرمينيا.

وبدأ منذ قليل وصول رؤساء الدول والحكومات إلى مكان انعقاد مؤتمر المناخ COP28 بالمنطقة الزرقاء.

ودعا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رؤساء الدول والحكومات للمشاركة في القمة العالمية للعمل المناخي (WCAS) التي ستعقد يومي الجمعة 1 والسبت 2 ديسمبر 2023، حيث ينعقد الجزء الأول من القمة. وسيُعقد أيضًا جزء رفيع المستوى لرؤساء الدول أو الحكومات.

القمة العالمية للعمل المناخي

وتدل الدعوة إلى القمة العالمية للعمل المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية قيام قادة العالم بتنفيذ وتحويل القرارات الرئيسية المتعلقة بالمناخ إلى إجراءات ملموسة وخطط ذات مصداقية، ومواصلة رفع الطموح، والبناء على مؤتمر الأطراف السابق، والحفاظ على الالتزام عالي المستوى بشأن قضايا تغير المناخ، بهدف مكافحة حالة الطوارئ المناخية وتعزيز العمل المنسق لمعالجة تغير المناخ.

وانطلقت أمس الجلسة العامة الافتتاحية الرسمية للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، والذي يشار إليه أيضًا باسم الأمم المتحدة للمناخ “مؤتمر التغيير 2023”، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في تمام الساعة 10:00 من صباح أمس الخميس.

وسيكون افتتاح القمة العالمية للعمل المناخي اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 في مسرح الواحة في المنطقة الآمنة B8 من مقر المؤتمر.

تسليم الخطابات الوطنية للرؤساء وقادة الحكومات

وعقب الافتتاح الرسمي للقمة، برئاسة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سيبدأ برنامج الفعاليات لمشاركة رؤساء الدول والحكومة يومي الجمعة 1 والسبت 2 ديسمبر والتي ستشمل تسليم البيانات الوطنية، والفعاليات رفيعة المستوى، وفعاليات رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وفعاليات الحفلات التي ينظمها قادة العالم الآخرون.

وسيحضر افتتاح القمة رؤساء الدول والحكومات والأطراف والوفود، والضيوف المدعوين والمنظمات ذات الصلة والوكالات المتخصصة ونخبة من رؤساء المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية.