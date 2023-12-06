وشهد شاهد من أهلها، إسرائيليات يكشفن كذب نتنياهو بشأن الاعتداء عليهن جنسيًا (فيديو)

الاسيرات الإسرائيليات، كشفت قناة "N12News" الإسرائيلية، عن زيف إدعاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي زعم إنه سمع قصصا عن اعتداءات جنسية خلال اجتماع مع الأسيرات الإسرائيليات، اللاتي أعادتهن حماس، خلال فترة الهدنة في غزة.

الاسيرات الإسرائيليات يكشفن كذب نتنياهو



وعن الإسيرات الإسرائيليات، قامت القناة الإسرائيلية، ببث مقاطع فيديو للإسيرات الإسرائيليات، وعدد من الأسرى الأطفال، الذي أطلقت حماس سراحهن في الهدنة، وذلك بعد بث مقاطع فيديو لهم على "التيك توك"، وكانوا يمرحون ويرقصون بعد عودتهم من الأسر، ولا يعانون من أي آلام نفسية، ولم يتحدث أي منهم عن أي اعتداء سواء بدني أو جنسي وقع عليهم من حماس، كما أدعى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي.

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إحدى الاسيرات الإسرائيليات، فيتو



وأكدت مقاطع الفيديو التي بثتها القناة، من خلال تقريرها، عدم صحة إدعاء نتنياهو، عن الفتيات اللاتي عُدن من الأسر، وأدعى نتنياهم أنهن يعانين من صدمة نفسية، بسبب ما زعم أنه "وحشية حماس"، لتأتي مقاطع فيديو الإسرى الذين يرقصون ويغنون ويصفون سعادتهم بعد الأسر، وكأنهم كانوا في رحلة، حيث ظهر في التقرير فتاة إسرائيلية بعد عودتها من الأسر ترقص وتقول: "الحياة عسل عندما تعود من الأسر"

إسرائيليات بعد خروجهن من الأسر، فيتو

فتاة إسرائيلية حياتها بعد الأسر بـ العسل



ذكرت قناة "N12News" الإسرائيلية، عن الأسرى الإسرائيليين العائدين بعد إطلاق سراحهم في الهدنة، أنهمبثوا مقاطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، ومنهم جالي تارششانسكي، البالغة من العمر 13 عامًا، والتي عادت بعد 54 يومًا من الأسر من قبل المقاومة، حيث قامت ببث مقطع فيديو عبر "Tiktok"

قناة @N12News الإسرائيلية نزلوا تقرير عن البنات الي رجعوا من الأسر وقد ايه هما عندهم تروما بسبب وحشية حماس فبينزلو فيديوهات تيكتوك

مع فيديو لبنت بتقول "الحياة عسل عندما تعود من الأسر"

*محدش يزعقلي عشان بنزل فيديوهات لبنات، ديه القناة الإسرائيلية مش انا 😵‍💫*https://t.co/JDRMAxL0vK pic.twitter.com/e1NfQeEH3r — Tarek Badr 🇪🇬 طارق بدر (@tarekbadrsh) December 5, 2023



وقالت جالي تارششانسكي في الفيديو: "يقولون لي إن الأمر مكلف للغاية ولكن يمكنني في الواقع الحصول على كل شيء مجانًا". كما عبرت عن سعادتها وهي "تغمز" بعينها قائلة: "الحياة عسل عندما تعود من الأسر"، وجالي هي إحدى الأسيرات التي ودعت جنود المقاومة بقبلة وكانت تحيي جنود المقاومة عند تسليمها للصليب الأحمر قائلة: "مع السلامة".

https://www.tiktok.com/@noam_or2/video/7307350970877447426?is_from_webapp=1&sender_device=pc

أسير إسرائيلي صافح حماس وعاد للتيك توك



كما ظهر في تقرير القناة الإسرائيلية ليام أور، البالغ من العمر 18 عامًا، وأطلق سراحه بعد 54 يومًا من الأسر، وقال في مقطع الفيديو الذي بثه عبر "تيك توك": "لقد عدت، أنا بخير، أنا على قيد الحياة، صافحت المقاومة والآن حلقت ذقني".

https://www.tiktok.com/@alma_or_2/video/7308367588323495186?is_from_webapp=1&sender_device=pc



أما نعوم، البالغ من العمر 17 عامًا، بث مقطع فيديو على "تيك توك"، وكان يتحدث بروح الدعابة، قائلًا: "أنا بخير، كما ترون، لقد خرجت بالفعل مع الأصدقاء. بقي شيء واحد آخر لنقوم به". وظهر بقصة شعره الجديدة بعد الأسر.

https://www.tiktok.com/@nnadatarekkk/video/7286825185917848837?is_from_webapp=1&sender_device=pc



كما شاركت إحدى الفتيات البالغة من العمر 13 عامًا، في التريند الذي أصبح الآن منتشرا على شبكة التواصل الاجتماعي، وشاركت مقطع فيديو كتبت: "الورود حمراء، ربما الترند متعب، لكنني خرجت للتو من الأسر حماس."

نتنياهو يدعي اعتداء المقاومة جنسيًا على الأسيرات



الجدير بالذكر أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أدعى أنه "سمع قصصا عن اعتداءات جنسية خلال اجتماع مع الرهائن الذين أعادتهم حماس خلال فترة الهدنة في غزة."

نتنياهو يدعي الاعتداء الجنسي على الأسيرات الإسرائيليات، فيتو



وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: "سمعت، وسمعتم أنتم أيضا، عن اعتداءات جنسية وحوادث اغتصاب وحشية لا مثيل لها"، الأمر الذي أكدت حماس أنه "أكاذيب" هدفها "شيطنة المقاومة".

وردا حركة المقاومة الفلسطينية حماس عما يردده رئيس وزراء الاحتلال قائلة بإنه "الحملات الصهيونية المضللة والتي تروج لأكاذيب وادعاءات لا أساس لها من الصحة وهدفها شيطنة المقاومة الفلسطينية".