الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق مكتبة في الأزبكية

حريق، فيتو
حريق، فيتو

طلبت نيابة شرق القاهرة إنتداب المعمل الجنائى لبيان سبب نشوب حريق داخل مكتبة فى منطقة الأزبكية، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

التحقيقات الأولية 

وتبين من التحقيقات الأولية، أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، ونتج عنه تلف محتويات المكتبة بالكامل.

بداية الواقعة 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مكتبة فى منطقة الأزبكية، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف.

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السيطرة على الحريق 

وجرى فرض كردون أمنى لمحاصرة الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة وتمت السيطرة على الحادث، دون وقوع أى إصابات بشرية. تحرّر محضر بالواقعة وتم إخطار جهات التحقيق لتولي التحقيقات.

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أسباب الحرائق

1- التدخين بالمنزل وخاصة بغرف النوم.

2- ترك الأجهزة الكهربائية تعمل أثناء التواجد خارج المنزل.

3- التوصيلات الكهربائية العشوائية.

4- استخدام مفاتيح كهربائية رديئة الصنع.

5- عدم غلق محابس الغاز والأسطوانات.

6- ترك الطعام على المواقد دون الانتباه له.

7- استخدام الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات.

8- ترك المدافئ موقدة أثناء النوم.

إجراءات وقائية

1- عدم ترك المواد القابلة للاشتعال في متناول الأطفال.

2- إجراءات الصيانة الدورية على الأجهزة الكهربائية.

3- غلق الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عند الخروج من المنزل.

4- استخدام الأجهزة والموصلات والمفاتيح الكهربائية المطابقة للمواصفات.

5- توفير جهاز إطفاء حريق مطفأة حريق بالمنزل.

6- توفير تهوية مناسبة لمنع تراكم الأدخنة.

7- تجنب التدخين بالمنزل

إرشادات الحماية المدنية 

وتقول إدارة الحماية المدنية: إن الحرائق تتزايد لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطني الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

 

التوصيلات الكهربائية الحماية المدنية بالقاهرة السيطرة علي الحريق العقارات السكنيه المواد القابلة للاشتعال نيابة شرق القاهرة مواد قابلة للاشتعال منطقة الأزبكية

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