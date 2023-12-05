المعمل الجنائي يعاين حريق مول تحت الإنشاء في أكتوبر

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب داخل مول تحت الإنشاء، للوقوف على أسباب الحادث وحصر التلفيات.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط المكان، كما أمرت بالاستماع لأقوال شهود العيان عن الحادث.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، علي حريق نشب في طابق أرضي داخل مول تحت الإنشاء دون وقوع إصابات بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.



وتلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بتصاعد أدخنة كثيفة داخل طابق أرضي في مول مكون من طابقين تحت الإنشاء ويوجد حالات اختناق بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

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على الفور جرى الدفع ب3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتم نقل المصابين بحالات الاختناق إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التحقيقات.

كما تم فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق ولمنع امتداده إلى المناطق المجاورة.