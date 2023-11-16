تقرير المعمل الجنائي يكشف سبب حريق 3 مخازن كرتون بالمرج

تسلمت نيابة المرج، تقرير المعمل الجنائي الأولي حول حريق اندلع داخل مخازن كرتون تابعة لمصنع أحذية فى المرج.

وأكد التقرير أنه لا وجود لشبهة جنائية بالواقعة، وأن الحريق بسبب ماس كهربائي.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل 3 مخازن كارتون تابعة لمصنع أحذية بالمرج.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ8 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات حتى الآن وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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