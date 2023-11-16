الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تقرير المعمل الجنائي يكشف سبب حريق 3 مخازن كرتون بالمرج

حريق، فيتو
حريق، فيتو

تسلمت نيابة المرج، تقرير المعمل الجنائي الأولي حول حريق اندلع داخل مخازن كرتون تابعة لمصنع أحذية  فى المرج.

 

وأكد التقرير أنه لا وجود لشبهة جنائية بالواقعة، وأن الحريق بسبب ماس كهربائي.

 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل 3  مخازن كارتون تابعة لمصنع أحذية بالمرج.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ8 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات حتى الآن وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

Advertisements

 

-إعلانات-

 

 

 

-إعلانات-

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأجهزة الأمنية الحماية المدنية بالقاهرة تقرير المعمل الجنائي شبهة جنائية غرفة عمليات الحماية المدنية موقع فيتو نيابة المرج

مواد متعلقة

استعجال تقرير الطب الشرعي لسيدة لقيت مصرعها في حريق شقة بمصر الجديدة

تفريغ كاميرات المراقبة لـ 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في الخليفة

تحرك جديد ضد تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة أبواب المقابر

حبس عاطلين بحوزتهما 300 طربة حشيش في الإسكندرية

التصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها في حريق شقة بمصر الجديدة

اليوم، محاكمة صاحب شركة ابتز زوجته وهددها بنشر صور خاصة لها

اليوم، ظهور جديد لـ مرتضى منصور أمام المحكمة في سب وقذف ممدوح عباس

إعادة محاكمة متهم في "أحداث الصف" 9 ديسمبر المقبل

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي بث مباشر ضمن تصفيات مونديال 2026

مباراة مصر وجيبوتي، شاهد اللقاء من خلال قناة مفتوحة (بث مباشر)

تصريح قوي من الأردن حول معاهدات السلام مع الاحتلال

المقاومة الفلسطينية تنصب فخا وتستدرج جنود الاحتلال (فيديو)

منتخب المغرب يخسر رسميا خدمات لامين يامال نجم برشلونة للأبد

تخطى أبو تريكة، أرقام مميزة لـ محمد صلاح بعد سوبر هاتريك جيبوتي

رسالة قوية من قائد في الحرس الثوري الإيراني لكتائب القسام

أسعارها تصل لـ 300 جنيه.. أقباط المنيا يدقون الصلبان ويوشمون القديسين على أجسادهم.. عوبيد نجم: ورثت المهنة عن والدي.. الأحبار أمريكية والمخدر موضعي (فيديو وصور)

Advertisements

منوعات

المزيد

بـ"كوفية المقاومة" والعلم، الظهور الأول لمنتخب فلسطين بعد طوفان الأقصى (فيديو)

على أنغام أم كلثوم، افتتاح معرض رمسيس وذهب الفراعنة بمتحف أستراليا (صور)

خديجة بن قنة تسخر من الاحتلال بعد رفع علم إسرائيل على مستشفى الشفاء (فيديو)

فرصة لا تعوض، شركة للتخلص من صور الزواج بتكاليف زهيدة

المزيد

خدمات

المزيد

مؤشر الدولار الأمريكي، أين تتجه حركة العملة الخضراء عالميا؟

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي للمعدن الأصفر على موقع البورصة المصرية

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 16-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. تعرف على زيجات الفنان أحمد فهمي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لا تغفل عنه، دعاء يوم الجمعة وليلتها

باحث بهيئة كبار العلماء: الأخلاق والقيم في الإسلام مرتبطة بصورة وثيقة بالعقيدة

علي جمعة يكشف نصيحة رسول الله لتحقيق الانتصار في غزة

المزيد
الجريدة الرسمية