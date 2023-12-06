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رياضة

بتروجت ينفرد بقمة ترتيب المحترفين بعد الجولة الـ 11

ترتيب دوري المحترفين
ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الـ11، فيتو

ترتيب دوري المحترفين، انفرد بتروجت بقمة ترتيب دوري المحترفين "دوري القسم الثاني أ بعد انتهاء الجولة الـ 11.

ترتيب دوري المحترفين 

1- بتروجيت 23 نقطة
2- حرس الحدود 21 نقطة
3- لافيينا اف سي 21 نقطة
4- وادي دجلة 21 نقطة
5- غزل المحلة 21 نقطة
6- بترول أسيوط 19 نقطة
7- السكة الحديد 18 نقطة
8- أبو قير للأسمدة 16 نقطة
9- طنطا‏ 15 نقطة
10- راية 15 نقطة
11- القناة 14 نقطة
12- وي 14 نقطة
13- أسوان 13 نقطة
14- بروكسي 13 نقطة
15- مكادي 12 نقطة
16- دكرنس 12 نقطة
17- النجوم 9 نقاط
18- مصر المقاصة 6 نقاط
19- جمهورية شبين 6 نقاط
20- النصر للتعدين 4 نقاط
 

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جدول ترتيب دوري المحترفين عقب الجولة الـ11

وأسدل الستار على مباريات الجولة الـ 11 لمسابقة دوري المحترفين" دوري القسم الثاني أ" بمشاركة 20 فريقا وجاءت نتائج الجولة كالتالي. 

نتائج الجولة الـ 11 لمسابقة دوري المحترفين

دكرنس 0-1 السكة الحديد 

جمهورية شبين 0-0 وادي دجلة  

القناة 0-0 أبوقير للأسمدة  

حرس الحدود  3-1 طنطا  

النجوم  2-1 النصر للتعدين   

وي 2-1 مصر المقاصة   

مكادي 0-1 لافيينا    

أسوان 0-0 بترول أسيوط  

بتروجت 3-0 بروكسي  

غزل المحلة 0-0 راية   

 

نتائج الجولة العاشرة لدوري المحترفين 


النصر للتعدين 1-2 بتروجت

لافيينا 1-0 الاتصالات

أبوقير للأسمدة 1-1 بروكسي

السكة الحديد 4-0 النجوم

القناة 1-1 أسوان

بترول أسيوط 1-0 مكادي

مصر المقاصة 1-2 غزل المحلة

طنطا 1-0 جمهورية شبين

راية 0-0 حرس الحدود

وادي دجلة 3-1 دكرنس


نظام دوري المحترفين


ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

نظام دوري المحترفين 2023 - 2024


ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.

فوز السكة الحديد وتعادل القناة ودجلة في دوري المحترفين

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الـ11

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