الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رياضة

حصاد دوري المحترفين بعد الجولة العاشرة

دوري المحترفين، فيتو
دوري المحترفين، فيتو

دوري المحترفين، شهدت مباريات الجولة العاشرة لمسابقة دوري المحترفين “دوري القسم الثاني أ”، تسجيل 21 هدفا. 

وحقق فريقان الفوز خارج ملعبهم وهما غزل المحلة بالفوز علي المقاصة، وبتروجت بعد الفوز علي النصر للتعدين.

وانتهت مباراتان فقط من أصل عشر مباريات بالجولة العاشرة بالتعادل بعد سيطر التعادل السلبي علي مواجهة راية مع حرس الحدود، والقناة مع أسوان 1-1.

 

وحافظ وادي دجلة وحرس الحدود على سجلهما خاليا من الخسارة بعد الجولة العاشرة.

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وجاء فوز السكة الحديد علي النجوم 4-0 ليسجل أكبر فوز في الجولة العاشرة فيما لم تشهد مباراة راية ضد حرس الحدود تسجيل أي هدف.

 

وأسدل الستار اليوم الخميس علي مباريات الجولة العاشرة لمسابقة دوري المحترفين “دوري القسم الثاني أ” بمشاركة 20 فريقا.

نتائج الجولة العاشرة لدوري المحترفين 

النصر للتعدين 1-2 بتروجت 

لافيينا 1-0 الاتصالات 

أبوقير للأسمدة 1-1 بروكسي 

السكة الحديد 4-0 النجوم 

القناة 1-1 أسوان 

بترول أسيوط 1-0 مكادي 

مصر المقاصة 1-2 غزل المحلة 

طنطا 1-0 جمهورية شبين 

راية 0-0 حرس الحدود 

وادي دجلة 3-1 دكرنس 

تصدر وادي دجلة وبتروجت وغزل المحلة قمة ترتيب دوري المحترفين بعد إنتهاء الجولة العاشرة.

 

ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة العاشرة

1- وادي دجلة 20 نقطة
2- بتروجيت 20 نقطة
3- غزل المحلة 20 نقطة
4- حرس الحدود 18 نقطة
5- لافيينا اف سي 18 نقطة
6- بترول أسيوط 18 نقطة
7- السكة الحديد 15 نقطة
8- طنطا‏ 15 نقطة
9- أبو قير للأسمدة 15 نقطة
10- راية 14 نقطة
11- القناة 13 نقطة
12- بروكسي 13 نقطة
13- مكادي 12 نقطة
14- أسوان 12 نقطة
15- دكرنس 12 نقطة
16- وي 11 نقطة
17- مصر المقاصة 6 نقاط
18- النجوم 6 نقاط
19- جمهورية شبين 5 نقاط
20- النصر للتعدين 4 نقاط
 

جدول ترتيب دوري المحترفين 

 

نتائج مباريات الجولة التاسعة لدوري المحترفين

بتروجت 1-1 السكة الحديد

أسوان 0-0 أبوقير للأسمدة

بروكسي 2-1 النصر للتعدين

حرس الحدود 6-2 مصر المقاصة

غزل المحلة 2-1 لافيينا

جمهورية شبين 1-2  راية

الاتصالات 2-3 بترول أسيوط

دكرنس 1-1 طنطا

النجوم 1-2 وادي دجلة

مكادي 2-1 القناة


نظام دوري المحترفين

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

نظام دوري المحترفين 2023 - 2024

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.

نتائج مباريات الجولة العاشرة لدوري المحترفين

دوري المحترفين، وادي دجلة يفوز 3_1 على دكرنس ويعتلي الصدارة

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دوري المحترفين دوري القسم الثاني بتروجت لافيينا السكة الحديد مكادي وادي دجلة ترتيب دوري المحترفين

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