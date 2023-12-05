الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

فوز السكة الحديد وتعادل القناة ودجلة في دوري المحترفين

دوري المحترفين،فيتو
دوري المحترفين،فيتو

دوري المحترفين، أسدل الستار اليوم الثلاثاء، على مباريات الجولة الـ 11 لمسابقة دوري المحترفين" دوري القسم الثاني أ" بمشاركة 20 فريقا. 

وأقيمت اليوم الثلاثاء ثلاث مباريات في ختام الجولة الـ 11 من دوري المحترفين كالتالي

نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين

دكرنس 0-1 السكة الحديد 

جمهورية شبين 0-0 وادي دجلة  

القناة 0-0 أبوقير للأسمدة  

وكانت مباريات الجولة الحادية عشر انطلقت أمس بـ 7 مواجهات كالتالي

حرس الحدود  3-1 طنطا  

النجوم  2-1 النصر للتعدين   

وي 2-1 مصر المقاصة   

Advertisements

مكادي 0-1 لافيينا    

أسوان 0-0 بترول أسيوط  

بتروجت 3-0 بروكسي  

غزل المحلة 0-0 راية   

 

وكانت مباريات الجولة العاشرة لمسابقة دوري المحترفين “دوري القسم الثاني أ”، شهدت تسجيل 21 هدفا.



وحقق فريقان الفوز خارج ملعبهم وهما غزل المحلة بالفوز علي المقاصة، وبتروجت بعد الفوز علي النصر للتعدين.

وانتهت مباراتان فقط من أصل عشر مباريات بالجولة العاشرة بالتعادل بعد سيطر التعادل السلبي علي مواجهة راية مع حرس الحدود، والقناة مع أسوان 1-1.

 

وحافظ وادي دجلة وحرس الحدود على سجلهما خاليا من الخسارة بعد الجولة العاشرة.

 

وجاء فوز السكة الحديد علي النجوم 4-0 ليسجل أكبر فوز في الجولة العاشرة فيما لم تشهد مباراة راية ضد حرس الحدود تسجيل أي هدف.

 

نتائج الجولة العاشرة لدوري المحترفين 


النصر للتعدين 1-2 بتروجت

لافيينا 1-0 الاتصالات

أبوقير للأسمدة 1-1 بروكسي

السكة الحديد 4-0 النجوم

القناة 1-1 أسوان

بترول أسيوط 1-0 مكادي

مصر المقاصة 1-2 غزل المحلة

طنطا 1-0 جمهورية شبين

راية 0-0 حرس الحدود

وادي دجلة 3-1 دكرنس

تصدر وادي دجلة وبتروجت وغزل المحلة قمة ترتيب دوري المحترفين بعد إنتهاء الجولة العاشرة.

 

ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة العاشرة


1- وادي دجلة 20 نقطة
2- بتروجيت 20 نقطة
3- غزل المحلة 20 نقطة
4- حرس الحدود 18 نقطة
5- لافيينا اف سي 18 نقطة
6- بترول أسيوط 18 نقطة
7- السكة الحديد 15 نقطة
8- طنطا‏ 15 نقطة
9- أبو قير للأسمدة 15 نقطة
10- راية 14 نقطة
11- القناة 13 نقطة
12- بروكسي 13 نقطة
13- مكادي 12 نقطة
14- أسوان 12 نقطة
15- دكرنس 12 نقطة
16- وي 11 نقطة
17- مصر المقاصة 6 نقاط
18- النجوم 6 نقاط
19- جمهورية شبين 5 نقاط
20- النصر للتعدين 4 نقاط
 

 


نظام دوري المحترفين


ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

نظام دوري المحترفين 2023 - 2024


ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري المحترفين

تعديل مواعيد مباريات دوري المحترفين بسبب الانتخابات الرئاسية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دوري المحترفين وادي دجلة دكرنس القناة السكة الحديد ابوقير للاسمدة

مواد متعلقة

تعديل مواعيد مباريات دوري المحترفين بسبب الانتخابات الرئاسية

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الـ11

الأكثر قراءة

المصرية للاتصالات: عطل تقني يؤثر على خدمات الإنترنت ببعض المناطق

القسام تبث مشاهد لتفجير خيام جنود الاحتلال بقطاع غزة ( فيديو)

أحدها سقط علي ميناء تل أبيب، إطلاق أكثر من 15 صاروخا على إسرائيل

الإفتاء توضح بعض صيغ الحمد الواردة في السنة النبوية وبيان أفضلها

شكاوي من تجزئة المسافات ورفع الأجرة وأزمة في المواصلات بالإسكندرية (صور)

السعودية تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى 3 دول عربية

بوست إماراتي يثير الجدل في اتحاد كرة اليد

بعد وفاتها، لماذا حذرت ناهد فريد شوقي المنتجين من التعامل مع أحمد الفيشاوي

Advertisements

منوعات

المزيد

أجرى العملية دون طبيب تخدير، تفاصيل وفاة سيدة بسبب إهمال طبى في أسوان (صور)

نيكولاس كيدج: سأغادر عالم الأفلام واتجه للتمثيل في المسلسلات

للمرة الثانية في 24 ساعة، زلزال قوي في الفلبين بقوة 5.9 ريختر

جريمة غامضة تثير مخاوف الأمريكان، رجل يفجر منزله خوفًا من تفتيشه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 5-12-2023 بالأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

المزيد

انفوجراف

فوائد خل التفاح العضوي لصحة الجسم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح بعض صيغ الحمد الواردة في السنة النبوية وبيان أفضلها

أذكار المساء مكتوبة، نص أذكار المساء كما علمنا النبي

تفسير حلم شرب الماء في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية