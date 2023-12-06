الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، 9 جنيهات أقل سعر لكيلو البطاطس في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم،
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023.

 

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

 وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو البصل من 13 إلى 22 جنيهًا، سعر كيلو الطماطم من 4 جنيهات إلى 7.5 جنيه، سعر الكوسة من 8 إلى 14 جنيهًا، سعر كيلو البطاطس من 9 إلى 15 جنيهًا.

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وبلغ سعر  باذنجان أبيض من 3.5 إلى 7.5 جنيه،  باذنجان رومي من 1.5 إلى 4.5 جنيه، باذنجان بلدي من 3 إلى 4.5 جنيه،  جزر بدون عروش من 5 إلى 7 جنيهات، الفاصوليا من 5.5 إلى 8.5 جنيه، خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل حامي صوب ما بين 7 إلى 15 جنيهًا، فلفل رومي بلدي من 6 إلى 9 جنيهات، فلفل حامي بلدي من 5 إلى 7 جنيهات، فلفل رومي صوب من 6 إلى 9 جنيهات،   فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 19 إلى 25 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الثوم من 40 إلى 70 جنيهًا،  بسلة من 21 إلى 25 جنيهًا، سعر خيار بلدي من 9 إلى 10 جنيهات، الملوخية من 9 إلى 11 جنيهًا، خيار صوب من 10 إلى 14 جنيهًا.

وتراوح سعر سبانخ 8 إلى 11 جنيهًا، البامية من 34 إلى 40 جنيهًا، البطاطا من 3.5 إلى 5.5 جنيه، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا،  كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات، رابطة بصل أخضر نحو 8 جنيهات، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا،  فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات،  البنجر من 3 إلى 5 جنيهات، ليمون أضاليا من 3 إلى 6 جنيهات، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كرفس نحو 12 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، عيش غراب بـ 80 جنيهًا.

 

وسجل سعر قثاء من 5.5 إلى 6.5 جنيه، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، ليمون بلدي من 6 إلى 9 جنيهات، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، خس مر بنحو 3 جنيهات، قلقاس من 10 إلى 13 جنيهًا، نعناع نحو 7.5 جنيه.

 

بلغ سعر كرنب سلاطة 8 جنيهات،  قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، سلق سعر 7.5 جنيه، خس من 3 إلى 4 جنيهات، بروكلي من 10 إلى 12 جنيهًا.

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أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في قنا

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أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في الدقهلية

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