الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، جنيه انخفاضًا في سعر البصل بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم،
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

«فيتو» تنشر في السطور التالية: أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة الثلاثاء 15 أغسطس 2023، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق. 

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

 وسجلت  أسعار الخضار في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الثلاثاء، تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح  سعر كيلو البطاطس من 7.5 جنيه إلى 9.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، سعر كيلو البصل من 9 إلى 16 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، سعر كيلو الطماطم من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، الكوسة من سعر 7 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. 

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وبلغ سعر كيلو جزر بدون عروش سعر من 7 إلى 10 جنيهات، الفاصوليا من 16 إلى 22 جنيهًا، خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات،  باذنجان بلدي من 3.5 إلى 6.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن السعر السابق، باذنجان رومي من 5 إلى 7 جنيهات، باذنجان أبيض من 4 إلى 6.5 جنيه. 

وتراوح سعر فلفل حامي بلدي من 4 إلى 9 جنيهات، فلفل حامي صوب ما بين 4 إلى 9 جنيهات، فلفل رومي صوب من 7 إلى 11 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، فلفل رومي بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 15 إلى 25 جنيهًا.

وبلغ سعر البطاطا سعر من 5 إلى 8 جنيهات، كيلو الثوم من 24 إلى 30 جنيهًا، الملوخية من 3 إلى 5 جنيهات، بارتفاع  50 قرشًا عن سعره السابق، خيار بلدي من 5 إلى 10 جنيهات، البامية من 25 إلى 30 جنيهًا، خيار صوب من 7 إلى 12 جنيهًا، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه. 

وعن أسعار الزيتون في سوق العبور لجملة الخضراوات، وتراوح سعر زيتون تفاحي من 20 إلى 28 جنيهًا، زيتون بيكول ومنزيل بسعر  من 14 إلى 20 جنيهًا، زيتون عزيزي لكويد بسعر من 18 إلى 22 جنيهًا، زيتون دولسى وعاص من سعر 14 إلى 20 جنيهًا، زيتون عجيزي وشملالي من سعر 14 إلى 20 جنيهًا.

وتراوح سعر  كرتونة تحتوي على 2 كيلو عيش غراب بـ 80 جنيهًا، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، ليمون أضاليا من 4 إلى 7 جنيهات، خس مر بنحو 3 جنيهات، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، الليمون بلدي من 6 إلى 20 جنيها،  قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، قثاء من 2.5 إلى 4.5 جنيه. 

 وبلغ سعر كيلو شبت من 60 إلى 80 جنيهًا، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كرفس نحو 12 جنيهًا،  نعناع نحو 7.5 جنيه، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، كرنب أحمر بـ 6.5 جنيه. 

وسجل سعر  كيلو جرجير من 60 إلى 80 جنيهًا،  كيلو بقدونس سعر من 60 إلى 80 جنيهًا، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه،  كيلو كسبرة من 60 إلى 80 جنيهًا، بروكلي من 5 إلى 8 جنيهات، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة بـ 8 جنيهات.

وتراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، خس من 3 إلى 4 جنيهات،البنجر  من 2 إلى 4 جنيهات،  فجل صيني بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، فينوكيا بسعر من 3 إلى 4 جنيهات.

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