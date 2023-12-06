الدوري المصري، يحتل بيراميدز قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة اليوم بين المقاولون والداخلية في الجولة الثامنة للمسابقة.

وانطلقت الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري بمواجهة سموحة ضد فاركو، وتختتم غدا الخميس بمباراة الزمالك ضد السكندري علما بأن تم تأجيل ثلاث مباريات بين فيوتشر مع المصري، والجونة مع بيراميدز، والأهلي مع زد.

ويلتقي اليوم الأربعاء، المقاولون مع الداخلية في الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري ضمن مباريات الجولة الثامنة للبطولة.

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وجاء ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز قبل لقاء اليوم كالتالي

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 16 نقطة

2- الأهلي 14 نقطة

3- طلائع الجيش 14 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة

5- زد اف سي 13 نقطة

6- مودرن فيوتشر 12 نقطة

7- الاتحاد السكندري 12 نقطة

8- سموحة 12 نقطة

9- المصري البورسعيدي 12 نقطة

10- الزمالك 11 نقطة

11- الجونة 10 نقاط

12- إنبي 10 نقاط

13- بلدية المحلة 9 نقاط

14- الإسماعيلي 7 نقاط

15- فاركو 5 نقاط

16- الداخلية 5 نقاط

17- المقاولون العرب 3 نقاط

18- البنك الأهلي 3 نقاط

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة المقاولون والداخلية

ويستضيف فريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب نظيره الداخلية بقيادة هيثم شعبان على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل المقاولون مباراة الداخلية اليوم تحت شعار تحقيق الفوز الأول له بالدوري هذا الموسم، كما يسعي الداخلية لحصد نقاط المباراة للابتعاد عن منطقة الخطر في جدول ترتيب الدوري.

وكان المقاولون العرب تعادل مع فاركو فى الجولة السابعة من الدوري بهدف لكل فريق، بينما تعادل الداخلية سلبيا مع بلدية المحلة ضمن الجولة ذاتها.

ترتيب المقاولون والداخلية في الدوري المصري

ويحتل المقاولون العرب المركز قبل الأخير في جدول مسابقة الدوري برصيد 3 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات، تعادل في ثلاثة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبو المقاولون 9 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفًا آخر.

بينما يحتل فريق الداخلية المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط في جدول ترتيب الدوري.

حكام مباراة المقاولون والداخلية

وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة المقاولون والداخلية إلى الحكم عاطف حسين، في اللقاء المقرر له السابعة مساء اليوم باستاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الثامنة للدوري.

ويعاون عاطف حسين كل من أسامة السيد ومحمد عاطف الزناري ومحمود رشدي، ومحمد عباس قابيل حكم فيديو وعمرو عابدين.

تعديل مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري

وعلى صعيد آخر قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، إجراء تعديلات على مواعيد مباريات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

وتقرر إقامة 4 مباريات يوم 14 ديسمبر المقبل، بين البنك الأهلي والجونة على ملعب بتروسبورت، ومودرن فيوتشر مع سيراميكا كليوباترا على استاد السلام، وبيراميدز مع بلدية المحلة في الدفاع الجوي، والمصري والزمالك على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتقام 3 مباريات يوم 15 ديسمبر المقبل، الداخلية مع سموحة على استاد السلام، طلائع الجيش والمقاولون العرب على ملعب جهاز الرياضة العسكري، وفاركو مع زد على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

وتقام مواجهة واحدة فقط يوم 16 ديسمبر المقبل، تجمع بين إنبي والإسماعيلي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس.

ومن المقرر أن تتوقف بطولة الدوري المصري يوم 2 يناير المقبل استعدادا لخوض الفراعنة منافسات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار يناير وفبراير 2024.