الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة السابعة

مابولولو،فيتو
مابولولو،فيتو

ترتيب هدافي الدوري المصري، واصل الأنجولي كريستوفاو مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندري، والمغربي أحمد بلحاج، مهاجم الجونة، تصدر ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 6 أهداف لكل منهما، وذلك بعد نهاية الجولة السابعة من الدوري.

 

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة السابعة 

1- جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري: 6 أهداف.


1- أحمد بلحاج لاعب الجونة: 6 أهداف.


2- مصطفى عبد الرؤوف زيكو لاعب زد إف سي: 5 أهداف.


2- حسام أشرف لاعب بلدية المحلة: 5 أهداف.


2- أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا: 5 أهداف.

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3- بيرسي تاو لاعب الأهلي: 4 أهداف.


3-  أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك: 4 أهداف.  


4- فادي فريد لاعب سموحة: 3 أهداف.


4-  جوزيف أوشايا لاعب المقاولون العرب: 3 أهداف.

4- ميدو جابر لاعب المصري: 3 أهداف. 

4- ياو أنور لاعب الاسماعيلي: 3 أهداف.


4- فيستون كالالا مايلي لاعب بيراميدز: 3 أهداف.


4- أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي: 3 أهداف.

 

وأسدل الستار علي مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ويتصدر بيراميدز قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة ويليه الأهلي ثانيا برصيد 14 نقطة علما بأن الأحمر تتبقى له مباراة مؤجلة مع بلدية المحلة.

وجاءت نتائج مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري كالتالي

نتائج الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز

بيراميدز 2-1 الإسماعيلي

الأهلي 0-0 سموحة

فيوتشر 0-2 الزمالك

الاتحاد 0-0 زد

طلائع الجيش 1-1 الجونة

فاركو 1-1 المقاولون

الداخلية 0-0 بلدية المحلة 

إنبي 1-2 المصري

البنك الأهلي 0-1 سيراميكا كليوباترا

 

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة السابعة 

1- بيراميدز 16 نقطة
2- الأهلي 14 نقطة
3- زد اف سي 13 نقطة
4- مودرن فيوتشر 12 نقطة
5- الاتحاد السكندري 12 نقطة
6- المصري  12 نقطة
7- الزمالك 11 نقطة
8- طلائع الجيش 11 نقطة
9- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط
10- الجونة 10 نقاط
11- إنبي 10 نقاط
12- بلدية المحلة 9 نقاط
13- سموحة 9 نقاط
14- فاركو 5 نقاط
15- الداخلية 5 نقاط
16- الإسماعيلي 4 نقاط
17- البنك الأهلي 3 نقاط
18- المقاولون العرب 3 نقاط
 

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 

 

تعديل مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري 

 

وعلى صعيد آخر قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، إجراء تعديلات على مواعيد مباريات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

وتقرر إقامة 4 مباريات يوم 14 ديسمبر المقبل، بين البنك الأهلي والجونة على ملعب بتروسبورت، ومودرن فيوتشر مع سيراميكا كليوباترا على استاد السلام، وبيراميدز مع بلدية المحلة في الدفاع الجوي، والمصري والزمالك على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتقام 3 مباريات يوم 15 ديسمبر المقبل، الداخلية مع سموحة على استاد السلام، طلائع الجيش والمقاولون العرب على ملعب جهاز الرياضة العسكري، وفاركو مع زد على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.


وتقام مواجهة واحدة فقط يوم 16 ديسمبر المقبل، تجمع بين إنبي والإسماعيلي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس.

ومن المقرر أن تتوقف بطولة الدوري المصري يوم 2 يناير المقبل استعدادا لخوض الفراعنة منافسات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار يناير وفبراير 2024.

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