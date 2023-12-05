الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

البيت الأبيض يتهم إيران بالهجوم على السفن في البحر الأحمر

البيت الأبيض، فيتو
البيت الأبيض، فيتو

البحر الأحمر، وجه البيت الأبيض اصابع الاتهامات إلى إيران بأنها تقف خلف الهجمات المتكررة على السفن في البحر الأحمر، موضحة: "الهجوم على السفن فى البحر الأحمر، مدعومة من إيران، فيما يشكل استهداف ثلاث سفن مطلع هذا الأسبوع، "تهديدًا للسلام والاستقرار الدوليين".

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان، خلال مؤتمر صحفي إن "واشنطن لديها ما يدعو للاعتقاد، بأن هذه الهجمات كانت مدعومة بالكامل من إيران، رغم أن الحوثيين هم من نفذوها في اليمن".

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مزاعم أمريكية

 من جانبه نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في وقت سابق، تورط إيران في الهجمات التي استهدفت سفنًا في البحر الأحمر. مؤكدًا أنه "لا أساس للمزاعم الأمريكية التي تهدف من هذه التهم إلى صرف أنظار العالم عن الجرائم الإسرائيلية في غزة".

 

الهجوم على سفن تجارية

وذكر الجيش الأمريكي، في وقت سابق، أن ثلاث سفن تجارية تعرضت لهجوم في مياه البحر الأحمر. فيما أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، أن قواتها البحرية استهدفت سفينتين إسرائيليتين في "باب المندب" وهما سفينة "يونتي إكسبلورر" وسفينة " نمبر ناين".

كما أعلن البنتاجون أن سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجوم في مياه البحر الأحمر.

 

تهديد الملاحة البحرية

وطالب وزراء خارجية دول "مجموعة السبع"، في وقت سابق، الحوثيّين بالتوقف الفوري عن تهديد طرق الملاحة البحرية، في حين رفضت جماعة "أنصار الله" الحوثية، بيان "مجموعة السبع"، وقال الحوثيون إن "البيان ينطوي على مغالطات بشأن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني"، مؤكدة أن "أمن الملاحة مرهون بوقف الحرب على غزة".

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