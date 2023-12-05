الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

تداول 17 الف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر،فيتو
موانئ البحر الأحمر،فيتو

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تداول 17 الف طن بضائع عامة ومتنوعة و1046 شاحنة  بموانئ البحر الاحمر ووصول 355 سيارة بوزن 710 طن عبر ميناء بورتوفيق.

واعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بنشاط ملحوظ بحركة الملاحة البحرية وحركة الشاحنات  حيث ان إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1046 شاحنة و475 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 518 شاحنة و460سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 528 شاحنة، 15 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين دليلة والحرية  ومغادرة  اربع سفن وهي  دليلة، بوسيدون اكسبريس، امل والحرية.

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كما شهد ميناء نويبع  تداول 1830 طن و245 شاحنة  وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله وآور. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة KALINA وعلي متنها 355 سيارة بوزن 710 طن قادمة من جدة، فيما شهد الميناء بالامس مغادرة السفينة LOTUS  .
 

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1530 راكب بموانيها.
 

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