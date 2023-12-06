الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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اقتصاد

المصرية للاتصالات تكشف موعد عودة خدمة الإنترنت الأرضي بالكامل وتتحدث عن تعويض العملاء (فيديو)

خدمة الإنترنت، فيتو
خدمة الإنترنت، فيتو

انقطاع الإنترنت، رفض المهندس محمد أبو طالب نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات، تحديد موعد محدد لعودة خدمة الإنترنت لكافة العملاء، مؤكدًا أن عودة الخدمة ستكون خلال ساعات.


وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية "on"، إن الشركة ستقوم بتعويض العملاء وفقًا للاتفاقية المبرمة مع جهاز تنظيم الاتصالات، وأن هذا التعويض سيكون مرضيًا، وحسب ما ترى الشركة.

 

قيمة تعويض العملاء

وأضاف: "الشركة تدرس قيمة تعويض ونوعه، ومن لهم حق التعويض بعد عودة الإنترنت لجميع العملاء لسابق جودتها، ولا أستطيع التنبؤ بموعد عودة خدمة الإنترنت للعملاء جميعًا، لكن الخدمة عادت إلى 3% من العملاء الذين انقطعت عنهم الخدمة، من إجمالي 10%، ومن أهم أهداف الشركة، هو رضا العملاء".

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وعن بداية انقطاع خدمة الإنترنت، قال إن خدمة الإنترنت انقطعت في تمام الساعة الثانية ظهرًا، موضحًا: “ تم تدارك العطل الفني، وأن الخدمة ستعود خلال ساعات تدريجيًّا، وأنه تم تغيير الجهاز الذي حدث فيه العطل الفني واستبداله بآخر، وأن الشركة لديها عدد من الأجهزة البديلة التي جعلت العطل يتم إصلاحه بشكل سريع".

 

عطل مفاجئ وارد حدوثه

وأوضح أن ما حدث هو عطل مفاجئ وارد حدوثه، ويتم التشغيل على الأجهزة البديلة، ونعد المصريين بعودة الخدمة بشكل طبيعي خلال ساعات، مؤكدًا أن العطل تم إصلاحه بالفعل والخدمة عادت في بعض المناطق وستعود لباقي المناطق تدريجيًّا.
 

بيان المصرية للاتصالات

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية نتيجة عطل تقني أصاب أحد اجهزة الشبكة الرئيسية.

 

جار إصلاح العطل

أكدت الشركة المصرية للاتصالات أنه قام فريق العمل بإصلاح العطل وجارٍ استعادة الخدمة تدريجيًّا على مستوى جميع مناطق الجمهورية، وسيتم استعادة الخدمة بشكل كامل خلال الساعات القادمة.

 

من ناحية أخرى حددت الشركة المصرية للاتصالات آخر موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة وهو 14 ديسمبر المقبل حيث تنتهي في هذا اليوم المهلة المحددة لسداد الفاتورة بدون أي مصاريف إضافية. 
 

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انقطاع الانترنت قيمة تعويض العملاء الاعلامية لميس الحديدي جهاز تنظيم الاتصالات

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