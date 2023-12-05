أخبار الاقتصاد اليوم.. المصرية للاتصالات تكشف أسباب انقطاع الإنترنت.. تداولات غير مسبوقة بالبورصة المصرية

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع

أداء الأسواق الخليجية، حيث تواجدت كافة المؤشرات في المنطقة الحمراء، حيث انخفض مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.18% وهي تقدر بـ 20 نقطة ليصل إلى 11171 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 6 مليارات ريال.

وانخفض مؤشر الكويت 50، حيث انخفض بنسبة 0.23% وهي تقدر بـ 13 نقطة ليصل إلى 5366 نقطة وسط قيم تداول تصل الـ45 مليون دينار.

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انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.53% وهي تقدر بـ 21 نقطة ليصل لمستوي 3966 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 250 مليون درهم،



كما انخفض مؤشر فوتسي أبوظبي، حيث انخفض بنسبة 0.42% وهي تقدر بـ 40 نقطة ليصل مستوى 9500 نقطة وسط قيم تداول تصل لمليار درهم بنهاية جلسة التداول.

وقد قفز سهم شركة فينيكس جروب المتخصصة بالحلول المتطورة بمجال البلوك تشين والعملات المشفرة بشكل ملحوظ خلال الساعات الأولى من بدء التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.



فهي وافد جديد لسوق أبوظبي، ارتفع السهم بنسبة 45.33% بالغًا سعر 2.260 درهم.

وشهد السهم تعاملات بحجم 19.526 مليون سهم بقيمة 43.400 مليون درهم توزعت على 1332 صفقة.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الثلاثاء إدراج أسهم شركة فينيكس جروب وهو ما يمثل أول إدراج في الشرق الأوسط لشركة تعمل في تعدين العملات المشفرة وتقنية البلوكتيشن.

و كانت الشركة قد طرحت نحو 907 ملايين سهم للاكتتاب ما يمثل 18 % من رأس المال بسعر يبلغ 1.5 درهم للسهم وتقدر قيمة الشركة بعد الاكتتاب بنحو 2.47 مليار دولار.

تداولات غير مسبوقة بالبورصة المصرية، 150 ألف عملية في ختام تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، بإجمالى 150 ألف عملية، ورغم ذلك خسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه عند مستوى 1.699 تريليون جنيه.

كما هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 25127 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 30198 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 10698 نقطة.

فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 5425 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 7866 نقطة.

المصرية للاتصالات عن انقطاع الإنترنت: عطل مفاجئ وارد حدوثه (فيديو)

تحدث المهندس محمد أبو طالب، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات، عن تعطل الإنترنت فى بعض محافظات الجمهورية، مؤكدا أن ما حدث هو عطل طارئ فنى وتقني بحت فى أحد الأجهزة المسئولة عن تشغيل الشبكة الرئيسية.

وقال فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد": " إنه تم تدارك العطل الفني، وأن الخدمة ستعود خلال ساعات تدريجيا"، موضحا أنه تم تغيير الجهاز الذى حدث فى العطل الفني واستبداله بآخر، وأن الشركة لديها عدد من الأجهزة البديلة التي جعلت العطل يتم إصلاحه بشكل سريع.

وتابع، أنه لا يوجد مكان محدد حدث فيه انقطاع الإنترنت، ولكن الانقطاع حدث في عدة أماكن في الجمهورية، نظرًا لأنه يتم توزيع المناطق ولا يتم وضع المحافظات على أجهزة واحدة.



وأوضح أن ما حدث هو عطل مفاجئ وارد حدوثه، ويتم التشغيل على الأجهزة البديلة، ونعد المصريين بعودة الخدمة بشكل طبيعي خلال ساعات، مؤكدًا أن العطل تم إصلاحه بالفعل والخدمة عادت في بعض المناطق وستعود لباقي المناطق تدريجيًا.

التجاري الدولي CIB يدعو المؤسسات المصرفية الإقليمية لمجابهة التغيرات المناخية خلال قمة المناخ

وخلال المؤتمر تمت دعوة د. داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي للمشاركة في حلقة نقاش بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) بعنوان "تسريع العمل المناخي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وركزت الجلسة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص خلق مسارات جديدة لتحقيق صافي الانبعاثات للصفر عن طريق التوسع في أسواق الكربون الإقليمية والهيدروجين الأخضر.

وخلال الجلسة، سلطت د. عبد القادر الضوء على جهود البنك التجاري الدولي في مجال التمويل المستدام، والتي تشمل إصدار أول سندات خضراء للشركات في مصر، بالإضافة إلى برنامج "استدامة القطاعات" تأكيدا على دور المؤسسات المالية في دعم التغيرات المناخية من خلال تقديم الدعم المادي والتقني في كافة القطاعات، وأوضحت أن هذه الجهود تهدف إلى دفع التحول لاقتصاد منخفض الكربون والمساعدة في تمهيد السوق ليصبح مستعدا لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية .

أكدت عبد القادر على أهمية دور المؤسسات المالية في تمويل العمل المناخي، "يمكن للبنوك أن تعمل كميسرين ضمن نظام بيئي وتسريع العمل المناخي وتشجيع مبادرات جديدة مثل أسواق الكربون، والهيدروجين الأخضر، والتقنيات المبتكرة".

وجدير بالذكر أن CIB قد ساهم في البحث الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي في نوفمبر 2023 بعنوان "استكشاف الفرص المتاحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".