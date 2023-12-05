الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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اقتصاد

المصرية للاتصالات عن انقطاع الإنترنت: عطل مفاجئ وارد حدوثه (فيديو)

المصرية للاتصالات،
المصرية للاتصالات، فيتو

تعطل الإنترنت، تحدث المهندس محمد أبو طالب، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات، عن تعطل الإنترنت فى بعض محافظات الجمهورية، مؤكدا أن ما حدث هو عطل طارئ فنى وتقني بحت فى أحد الأجهزة المسئولة عن تشغيل الشبكة الرئيسية.


وقال فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد": " إنه تم تدارك العطل الفني، وأن الخدمة ستعود خلال ساعات تدريجيا"، موضحا أنه تم تغيير الجهاز الذى حدث فى العطل الفني واستبداله بآخر، وأن الشركة لديها عدد من الأجهزة البديلة التي جعلت العطل يتم إصلاحه بشكل سريع.

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وتابع، أنه لا يوجد مكان محدد حدث فيه انقطاع الإنترنت، ولكن الانقطاع حدث في عدة أماكن في الجمهورية، نظرًا لأنه يتم توزيع المناطق ولا يتم وضع المحافظات على أجهزة واحدة.

عطل مفاجئ وارد حدوثه


وأوضح أن ما حدث هو عطل مفاجئ وارد حدوثه، ويتم التشغيل على الأجهزة البديلة، ونعد المصريين بعودة الخدمة بشكل طبيعي خلال ساعات، مؤكدًا أن العطل تم إصلاحه بالفعل والخدمة عادت في بعض المناطق وستعود لباقي المناطق تدريجيًا.
 

بيان المصرية للاتصالات

الشركة المصرية للاتصالات عن تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية نتيجة عطل تقني أصاب أحد اجهزة الشبكة الرئيسية.

جار إصلاح العطل 

 

أكدت الشركة المصرية للاتصالات أنه قام فريق العمل بإصلاح العطل وجار استعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوى جميع مناطق الجمهورية، وسيتم استعادة الخدمة بشكل كامل خلال الساعات القادمة.

 

من ناحية أخرى   حددت الشركة المصرية للاتصالات اخر موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة وهو   14 ديسمبر   المقبل  حيث تنتهي في هذا اليوم المهلة المحددة لسداد الفاتورة بدون أي مصاريف إضافية. 

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