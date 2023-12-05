عودة خدمة الإنترنت الأرضي في الإسماعيلية بعد عطل دام عدة ساعات

عادت خدمة الإنترنت المنزلى والخطوط الأرضية بعد انقطاع دام عدة ساعات، بسبب عطل في السنترال الرئيسي بمحافظة الإسماعيلية.

الشبكة الوطنية للطوارئ تتلقي إخطارا بعطل الإنترنت

وكانت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة اخطار يفيد بانقطاع خدمة الإنترنت المنزلى وخطوط الطوارئ مما اأدي إلى انقطاع الخدمة بالمنزل وبعض خطوط الطوارئ.

تواصل مع المصرية للاتصالات

وعلى الفور تواصلت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، مع الشركة المصرية للاتصالات والتي لم تتأخر في بدء عمليات الإصلاح الفوري.

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كما تم تشغيل خطوط الطوارئ الخاصة بالإسعاف والنجدة والحماية المدنية حتى الانتهاء مع إصلاح العطل من السنترال الرئيسي بمحافظة الإسماعيلية.

تأثر خدمات الإنترنت

وكانت الشركة المصرية للأتصالات أعلنت عن تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية نتيجة عطل تقني أصاب أحد اجهزة الشبكة الرئيسية، وقد قام فريق العمل بإصلاح العطل وجاري استعادة الخدمة بشكل تدريجي علي مستوي جميع مناطق الجمهورية، وسيتم استعادة الخدمة بشكل كامل خلال الساعات القادمة.





من ناحية أخرى كانت قد حددت الشركة المصرية للاتصالات آخر موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة وهو 14 ديسمبر المقبل حيث تنتهي في هذا اليوم المهلة المحددة لسداد الفاتورة بدون أي مصاريف إضافية.

دفع فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

- تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإصدار فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 نوفمبر 2023 وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة حتى 14 ديسمبر الجارى.

- فيما يتعلق بنظام السداد الشهري، يختار المتعاقد أن يدفع فاتورة التليفون الأرضي بنظام شهري، بشرط أن يقوم بتفعيل خدمة المكالمات الدولي ونظام باقات.

- نظام السداد الربع السنوي السائد بين المواطنين؛ فتصدر الشركة الفاتورة كل 3 أشهر.

غرامة التأخير عن سداد فاتورة التليفون الأرضي

- تفرض الشركة غرامة تأخير السداد عن دفع الفاتورة، تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها، بعد ذلك بحد أدنى 10 جنيهات.

- يمكن لمستخدمي خدمات الخط المنزلي من المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي من المنزل برقم الهاتف.

- يقدم الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات خدمة السداد الإلكتروني لـ فاتورة التليفون لعملاء الخط الأرضي والإنترنت عبر بوابته الإلكترونية.

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